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فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها

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يشعر سيباستيان فيتيل أنّه مرتاحٌ أكثر داخل سيارته أستون مارتن بعد استخدامه لتحديثات الفريق للمرّة الأولى ضمن التجارب الحرّة لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد اليوم الجمعة.

فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها

فشل بطل العالم أربع مرّات في تحقيق أيّة نقاط ضمن سباقاته الثلاثة بألوان أستون مارتن، وذلك بعد معاناته مع القسم الخلفيّ غير المستقرّ للسيارة على إثر تغييرات قوانين الأرضيّة لموسم 2021.

لكنّ الفريق أمل تصحيح تلك المعاناة من خلال حزمة تحديثات استخدمها زميله لانس سترول في السباق الماضي في البرتغال وتركّزت بالأساس على أرضيّة السيارة.

وحصل فيتيل على التحديثات اليوم الجمعة في إسبانيا، وتواجد الألماني في المركزين الثامن والـ 11 في الحصّتين تواليًا.

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وقال الألماني: "من الواضح أنّ الحلبة مختلفة والظروف كذلك، لكنّني أعتقد بأنّني أشعر بارتياحٍ أكبر في المجمل".

وأضاف: "يبدو أنّ الوضع تحسّن، أعتقد بأنّ هذه خطوة إلى الأمام. من الجيّد إتمام ذلك".

وأكمل: "سنُحاول الآن تحسين الحزمة التي لدينا الآن. معركة الوسط متقاربة جدًا، لذا فإنّ كلّ أداء إضافي نتوصّل إليه سيعمل لصالحنا".

ثمّ تابع: "كما أنّه سباق طويلٌ وقاسٍ على الإطارات. لذا هناك الكثير من الأشياء للنظر فيها هذه الليلة".

وحلّ فيتيل على بُعد أقلّ من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن لويس هاميلتون الأسرع في التجارب الحرّة الثانية، وبفارق أقلّ من نصف ثانية عن ألبين وألفا تاوري وفيراري وريد بُل، كما أنّ مكلارين ليست بعيدة للغاية خلفه.

وقال فيتيل: "نحن نستهدف التواجد في تلك المنطقة، أعتقد بأنّه في حال سار كلّ شيء على نحوٍ جيّد فسنتواجد في تلك المنطقة".

واختتم بالقول: "ستكون معركة متقاربة جدًا جدًا. هناك الكثير من السيارات التي تتنافس على تلك المراكز. لذا سنركّز على أنفسنا وعلى ما يُمكننا القيام به على نحوٍ أفضل للغد".

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الكاتب مروان الوافي

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