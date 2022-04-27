فيتيل: المركز الثامن في إيمولا "بمثابة فوز" مع المشاكل التي تواجهها أستون مارتن

منطلقًا من المركز الـ 13، تقدم فيتيل إلى المركز التاسع في اللفة الأولى، قبل أن يكسب مركزًا في وقت لاحق عندما انسحب فرناندو ألونسو.

ونجح الألماني بالتقدم مركزًا آخر خلال فترة التوقفات على حساب كيفن ماغنوسن حيث كان من بين أول من انتقل إلى الإطارات الملساء، ليتواجد بالمركز السابع لمعظم السباق.

كما تقدم مركزًا آخر عندما انزلق شارل لوكلير، لكنه خسر مركزين لصالح يوكي تسونودا والمونغاسكي العائد من الخلف.

وبهذه النتيجة إلى جانب المركز العاشر للانس سترول زميل فيتيل نجحت أستون مارتن بتسجيل أولى نقاطها في موسم 2022.

"إنه بمثابة فوز. علينا أن نكون صريحين، فليست لدينا السيارة الأسرع. أعتقد بأننا في الجانب الآخر من الترتيب" قال فيتيل.

وأضاف: "لكننا اليوم قمنا بعمل جيد للغاية، كما ساعدتنا نهاية الأسبوع مع هذه الأجواء، ونجحنا في الاستفادة منها".

وتابع: "أظن بأننا قمنا بعمل رائع من حيث قرار الانتقال إلى الإطارات الملساء، وبعد ذلك قام الجميع بنسخ ما قمنا به. لذلك كنت سعيدًا باتخاذ ذلك القرار قبل لفة حتى أو لفتين".

وأكمل: "بطبيعة الحال لم تكن هنالك فرصة لحجز شارل في النهاية، فهو أسرع منا بحوالي 3 أو 4 ثوان".

واختتم: "ما يزال ذلك هو المركز الثامن، وبالتالي ليس ممتعًا كالفوز. لكن لأكون صريحًا، وكما تعلمون، فقد خضت العديد من السباقات حيث صعدت إلى منصة التتويج، وخضت سباقات أسوأ من هذا، لذلك أنا سعيد بتلك النتيجة".