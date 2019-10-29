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فيتيل: المرايا على سيارات الفورمولا واحد تترك السائقين "للتكهّنات"

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فيتيل: المرايا على سيارات الفورمولا واحد تترك السائقين "للتكهّنات"
29-10-2019

قال سيباستيان فيتيل سائق فيراري أنّ المرايا على سيارات الفورمولا واحد تترك السائقين "للتكهّنات"، وذلك بعدما أوشك هو وسائق مرسيدس لويس هاميلتون على الاصطدام ببعضهما البعض في اللفّة الافتتاحية لسباق جائزة المكسيك الكبرى.

قام هاميلتون بانطلاقة قوية من الصفّ الثاني، إذ تقدّم إلى جانب فيتيل، لكنّ تعيّن عليه التراجع من أجل تفادي الاصطدام بسائق فيراري، قائلًا بأنّ الألماني خاطر "بحادثة كبيرة".

من جانبه، قال فيتيل - الذي أنهى السباق في المركز الثاني خلف هاميلتون بعدما اتّبع الأخير استراتيجية التوقّف الواحد المبكّر - أنّه لا يوجد كثير ممّا يُمكن القيام به حيال النقطة العمياء في المرايا.

"أعتقد بأنّ النقطة العمياء قديمة قِدم ابتكار المرآة، لذلك لست متأكدًا إذا كان هنالك ما بوسعنا القيام به حيال ذلك" قال فيتيل.

وأضاف: "تسيطر التكهّنات حول موقع الآخرين على جزء كبير من اللفّة الأولى ولا سيّما عند الدخول للمنعطفات. ينجح الأمر في معظم الأوقات، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالشكل الصحيح. أعتقد بأنّنا جميعًا نحاول بذل أفضل ما لدينا، نعلم أنّه ليس بوسعنا الفوز بالسباق في المنعطف الأوّل، ولكن يُمكن خسارته هناك. لا أظن أنّ بمقدورنا القيام بالكثير حيال ذلك".

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وبالحديث تحديدًا عن حادثة هاميلتون، قال فيتيل: " لم أره، إذ أتى إليّ بعد السباق كذلك وسألني، ولكن لم تكن هنالك نيّة لدفعه أو أي شيء ".

وأكمل: "بالطبّع بمجرّد أن رأيته، تراجعت وحاولت التقدّم لسحب سيارة شارل، وتفقدت المرايا في الجانبين الأيمن والأيسر وذلك عندما رأيت لويس ومن ثمّ حاولت التحرّك لليمين لكن قبل هذه اللحظة لم أكن قد رأيته. نرى بشكل جيّد جدًا في المرايا، لكن ما تزال هنالك بكل تأكيد زاوية عمياء لا تمكّنك من الرؤية".

وبالرُغم من تعليقاته، فقد سخر هامليتون وفيتيل من تلك الواقعة، إذ قال البريطاني بصدق أنّ وتيرة فيتيل المتحسّنة هي أمر جيّد للفورمولا واحد ولمحبّي المنافسة القريبة.

"يقود سيب على نحوٍ رائع مؤخّرًا، لذا من الجيّد رؤيته يعود بهذا الشكل، ويقود على هذا النحو" قال هاميلتون.

وتابع: "بشكل طبيعي نرغب بأن تكون هنالك منافسة قريبة في السباقات، لكن وعلى بعض هذه الحلبات لا يُمكنك الاقتراب أكثر من اللازم للأسف".

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