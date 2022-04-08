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فيتيل: المارشل قال أنه بوسعي استعمال الدراجة على المسار

شدد سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن أنه تلقى الإذن من قبل المارشل لاستعمال دراجته على المسار ليعود إلى مرآب فريقه بعد التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد.

فيتيل: المارشل قال أنه بوسعي استعمال الدراجة على المسار

توقفت سيارة فيتيل على المسار بسبب مشكلة في وحدة الطاقة خلال الحصة الأولى للتجارب الحرة.

وشوهد الدخان يتصاعد من القسم الخلفي للسيارة، ما دفع فيتيل سريعاً إلى استخدام طفاية الحريق لإخماد النيران خلال فترة رفع العلم الأحمر.

وبمجرد أن أكملت كل السيارات لفاتها وعادت إلى خط الحظائر بعد التلويح بالعلم الشطرنجي، شوهد فيتيل يقود دراجة نارية حول المسار عائداً إلى البادوك.

لكن مباشرة بعد عودته إلى البادوك، أعلنت مراقبو السباق أن فيتيل قيد التحقيق لدخوله المسار من دون إذن.

ويضع ذلك فيتيل عرضة للعقوبة من "فيا"، على أن تُقام جلسة استماع مع مراقبي السباق على الأرجح قُبيل الحصة الثانية للتجارب.

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إلا أنّ الألماني شدد على أنه سُمحت له العودة إلى المرآب عبر القيادة على المسار.

فقال: "من الواضح أنه تعرضنا لمشكلة وخرج الدخان من السيارة وخسرت الطاقة. كان علينا التوقف على المسار. قمت بكل ما بوسعي للحدّ من الأضرار والابتعاد عن المسار بأسرع ما يمكن".

وأكمل: "حاولت ضمان عدم تعرض السيارة لأية أضرار إضافية. وكان المارشل عوناً كبيراً حقاً".

وتابع: "سألتُ: هل بوسعي العودة؟ حالما تأكدت من عدم وجود أضرار إضافية، لكن الحصة كانت قد انتهت. فسألت: هل سيأتي أحد ما؟ ردوا: نعم حالما تنتهي الحصة. من ثم جاء شخص مع دراجة وقال بوسعك الركوب في الخلف".

واستكمل: "قلتُ هل بوسعي قيادتها؟ لأنني أفضل القيادة بنفسي. من ثم سلّمني الدراجة، وقلتُ: حسناً، ها نحن ننطلق!".

واختتم: "كنت أفضل إعادة السيارة وعدم حصول تلك المشكلة، فأنا لست هنا كي أقود دراجة!".

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