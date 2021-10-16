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فيتيل: السباقات الكثيرة قد تُفقد الفورمولا واحد "تميّزها"

حذّر سيباستيان فيتيل من أنّ الفورمولا وحاد تُجازف بخسارة بعض الموظّفين القيّمين إلى جانب فقدان الجوائز الكبرى لـ "تميّزها" في حال تواصل توسيع روزنامة البطولة.

فيتيل: السباقات الكثيرة قد تُفقد الفورمولا واحد "تميّزها"

على إثر تأكيد روزنامة موسم 2022 أمسٍ الجمعة، تتّجه البطولة إلى أطول مواسمهما من خلال 23 سباقًا في العام المقبل بين منتصف مارس ومنتصف نوفمبر.

وأشارت العديد من الفرق إلى الإجهاد الكبير الذي تفرضه الروزنامة على أطقمها، لكنّ الفرق وافقت على خطط الفورمولا واحد لموسم 2022 بالرغم من ذلك.

لكنّ فيتيل، الذي وصل إلى الفورمولا واحد في حقبة كانت فيها سباقات أقلّ لكن مع المزيد من التجارب، يعتقد بأنّ هناك سلبيات على صعيد إضافة البطولة للكثير من السباقات بشكلٍ متواصل.

وقال في هذا الصدد ضمن حوارٍ مع وسائل إعلام مختارة بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا رأيي فحسب، وليست له قيمة، لكنّني أعتقد بأنّه علينا عدم زيادة الكثير من السباقات".

وأضاف: "ذلك يعود لعددٍ من الأسباب. أوّلًا ربّما هناك الكثير من السباقات لمشاهدتها بالنسبة للمشجّعين. لن تعود مميّزة بعد ذلك، أعني إن أصبحت كثيرة للغاية".

وأردف: "ثانيًا فإنّني أتعاطف مع الأطقم. نحن السائقون على الجانب الجيّد: يُمكننا الوصول إلى الحلبة ليلة الأربعاء والمغادرة ليلة الأحد إن وجدنا رحلة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ الوضع مجهدٌ للغاية بالنسبة للفريق. يصلون يوم الإثنين أو السبت من الأسبوع الأسبق، ويقومون ببناء المرآب وتحضير السيارات ومن ثمّ يعملون طوال الأسبوع ومن ثمّ يقومون بحزم كلّ شيء وإرساله إلى مقرّ الفريق وتحضيره مجدّدًا في المصنع".

وأكمل: "هذا عملٌ مزدحمٌ كامل أيّام الأسبوع بالنسبة إليهم وتقريبًا كلّ عطلة نهاية أسبوع، لذا ليس لديهم وقتٌ لأنفسهم. أعتقد بأنّنا في مرحلة بدأ فيها الجميع يعي بأهميّة وجود حياتهم الشخصيّة كذلك، وأنّ حياتهم ليست ملكٌ لمشغّلهم".

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وتزامنت زيادة السباقات في الروزنامة مع اعتماد السباقات الثلاثيّة المتتالية المكروهة، وهو ما دفع بعض الموظّفين إلى اختيار أعمالٍ في المصنع أو المغادرة بالكامل.

ويعتقد فيتيل بأنّه سيكون من الخطأ أن تجد الفورمولا واحد نفسها بصدد إحراق الموظّفين وإجهادهم ضمن سعيها لإقامة المزيد من السباقات.

وقال في هذا الصدد: "لست مسؤولًا ومن الواضح أنذ هناك بعض الاهتمامات الأخرى، لكنّك تحتاج للتأكّد من موازنة موظّفيك لحياتهم الشخصيّة والوقت الذي يُمضونه بعيدًا عن ديارهم".

وأكمل: "أعتقد بأنّه يجب أن يكون هناك عدد سباقات مستدام للإبقاء على الشغف لأعوام عدّة وعدم إجهاد كلّ شيء في غضون عامين أو ثلاثة".

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