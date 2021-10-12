فيتيل: القوانين الهجينة "عديمة الفائدة" تثبت ضرورة اعتماد توجه بيئي أفضل للبطولة

يرى بطل العالم أربع مرات أن خطة الاستدامة والتوجه البيئي للفورمولا واحد، ليست كافية كما يجب.

حيث أوضح فيتيل - الذي لطالما شارك في فعاليات بيئية متعددة مؤخراً - أن هناك خطراً جراء تأخر جولات الجائزة الكبرى بسبب التقدم السريع الذي يشهده المجال البيئي، وهذا ما قد يؤثر على مستقبل البطولة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار فيتيل إلى أنه يتوجب على مدراء الفورمولا واحد "أن يصحوا" لإدراك ما يتوجب القيام به حقاً.

وحين سُئِل إن كان هناك تضارب بين أفكاره حيال البيئة وبين عمله كسائق فورمولا واحد، أجاب فيتيل: "بالتأكيد، وأعتقد أن هذا حقيقي، لأن الفورمولا واحد ليست صديقة للبيئة".

وتابع: "أعتقد أننا نعيش في عصر الاختراعات والإمكانيات الكبيرة، لذا هناك فرصة لتحويل الفورمولا واحد إلى رياضة صديقة للبيئة، من دون خسارة روعتها وحماستها وسرعتها وكذلك التحدي والشغف اللذين تمتاز بهما".

وأردف: "لدينا الكثير من الأشخاص الأذكياء والمهندسين الرائعين، بوسعنا الخروج بحلول كثيرة. لكن القوانين الحالية، أعتقد أن المحركات الناتجة عنها تمتلك كفاءة ممتازة، لكنها عديمة الفائدة (فيما يتعلق بالجانب البيئي)".

وتابع: "لأنها ليست تقنية ستنتقل إلى السيارات التجارية في غضون عامين عندما تقرر شراء سيارة".

وأضاف: "لذا، يمكن القول: ما الفائدة منها؟ أعتقد أن هناك أموراً معينة يتكلم عنها الناس حيال مستقبل الرياضة والقوانين، يمكنها تغيير الاتجاه نحو رياضة صديقة للبيئة مع تغييرات ملموسة".

واسترسل: "أشعر أنها وفي حال حصلت، فسيكون ذلك جيداً للفورمولا واحد، وذلك أمر هام كذلك. لكن في حال لم تحصل، فإنني لست متفائلاً حقاً. أعتقد أن الفورمولا واحد ستختفي، وربما يكون هذا الأمر الصحيح!".

واستطرد: "نحن في مرحلة بتنا ندرك خلالها أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وليس لدينا وقت كافٍ لمواصلة ذلك".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

تخوض الفورمولا واحد حالياً مفاوضات مع مصنعي المحركات حيال مستقبل قوانين المحركات لما بعد موسم 2026، حيث تأمل حينها الانتقال لاستعمال وقود مستدام بالكامل.

وتقتضي هذه الخطة باستعمال وقود منتج بالكامل في المخابر من المخلفات العضوية، لكن فيتيل يرى أن هذا اتجاه خاطئ.

بدلاً من ذلك، اقترح الألماني ضرورة أن تكون البطولة سبّاقة في قيادة مبادرات تقنيّة وتسريع تصنيع الوقود الصناعي، بدلاً من الاكتفاء بتقديم الوقود "إي10" الذي يتواجد بالفعل حالياً.

فقال: "لست مختصاً في هذا المجال، لكنني من مناصري الوقود الصناعي وليس الحيوي".

وتابع: "مع الوقود الحيوي، أنت بحاجة إلى مصدر للكربون من شيء آخر، وأعتقد أن هذا سيشكل عوائق إضافية".

وأردف: "أعتقد أنه من الصحيح توجهُ الفورمولا واحد نحو تصنيع وإنتاج وقود مستدام، أو وقود صناعيّ، للمستقبل".

واسترسل: "لكن حالياً، لدينا محركات للموسم المقبل ستستعمل وقوداً حيوياً بنسبة 10 بالمئة فقط، ومن وجهة نظر تقنية، هذا ليس تغييراً ثورياً".

واستطرد: "لأنه يمكننا حالياً شراء هذا الوقود منذ عدة سنوات. ذلك ليس بالأمر الجديد. يجب أن تكون الفورمولا واحد رائدة في هذا المجال. علينا أن نكون سبّاقين في هذا الأمر".

واستكمل: "لدينا فرصة في الوقود الصناعي. لكنني أخشى أن نبتعد عن الإبداع والريادة ونكتفي بما لدينا، خاصة وأن تطوير المحركات سيتوقف بحلول 2022".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

ويرى فيتيل أنه من الأفضل التشجيع على إنتاج وتصنيع وقود مستدام، من قبل أفضل مهندسي البطولة، الأمر الذي سيساعد على خفض مستويات التلوث التي تنتجها أكثر من مليار سيارة تعمل بالوقود الأحفوري حول العالم.

فقال: "أشعر أنه بوسعنا الاستفادة من مواردنا، أي المهندسين الأذكياء لدينا، إضافة إلى منشآتنا وغيرها، وكذلك الأموال التي تمتلكها البطولة".

وتابع: "علينا ألا ننسى أننا أمضينا السنوات العشر الأخيرة على محركات عالية الكفاءة، قمنا باعتصار آخر قطرة أداء منها، لكنها على أرض الواقع غير مفيدة للشخص العادي ضمن سيارته التجارية الحالية أو المستقبلية. لكننا بالمقابل أنفقنا أموالاً هائلة عليها".

وأردف: "ربما أنفق كل مصنع ما يقارب مليار دولار أمريكي على تكاليف التطوير خلال تلك السنوات. ذلك المال يمكن جمعه مجدداً، أو بعضه، لتأمين العمل على هذه القضية (البيئية)".

واختتم: "لذا، لا أعلم الحل الأفضل. لكنني أشعر أنه علينا البدء الآن. بدلاً من مناقشة الأمر لخمس سنوات مقبلة. إما الآن أو سنتأخر".