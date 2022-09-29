فيتيل: الفورمولا واحد عليها أن تتمتع "بالشجاعة" للخضوع لتدقيق خارجي لناحية الاستدامة
يعتقد سيباستيان فيتيل أن على الفورمولا واحد التمتع "بالشجاعة" للخضوع لتدقيق خارجي حول أهدافها للاستدامة، وذلك وسط الانزعاج حيال روزنامة العام المُقبل المتألفة من 24 سباقًا.
تسعى الفورمولا واحد نحو مستقبل محايد لناحية الكربون، لكن التوسيع وتوقيت روزنامة الموسم المقبل الأكبر على الإطلاق أثارت بعض التساؤلات حول ما إذا تقوم بالبطولة بما هو كافٍ لتغيير الأمور.
وبعد تعهدها مؤخرًا بأن تجمع السباقات ضمن مجموعات إقليمية لتفادي السفر غير الضروري، أتت روزنامة العام المُقبل لا تختلف كثيرًا عن كيفية سير الأمور في الماضي.
ويعتقد فيتيل - الذي يضغط بقوة في المسائل البيئية في الأعوام الأخيرة - أن أفضل طريقة لبلوغ التحرّك الضروري بشفافية هو أن تخضع الفورمولا واحد لتدقيق من طرف مستقل لضمان قيامها بما في استطاعتها لناحية الاستدامة.
فقال: "أعتقد بأن أية منظمة كبيرة تحتاج لأن تتمتع بالشجاعة لإيجاد منظمة أخرى تراقب عليها".
وأضاف: "حيث أنه وإذا لم يبقوا ضمن الحدود التي وضعوها، عندما يواجهون تبعات ذلك. أعتقد أنه وبخلاف ذلك، سنضع كل الشعارات وكل شيء على ملصقات وأوراق، وكل شيء يبدو رائعًا، لكن إذا لم يحدث ذلك، فماذا بعد؟".
وتابع: "لذلك أعتقد بأن سبيل الشفافية الحقيقي هو أن تجد الفورمولا واحد طرفًا يراقب عليها، طرفًا خارجيًا، طرفًا مستقلًا، ليشرف على ما إذا تحقق البطولة أهدافها أم لا. أظن أن تلك هي الطريقة الموثوقة الوحيدة لفعل ذلك".
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فيتيل: الفورمولا واحد عليها أن تتمتع "بالشجاعة" للخضوع لتدقيق خارجي لناحية الاستدامة
يعتقد سيباستيان فيتيل أن على الفورمولا واحد التمتع "بالشجاعة" للخضوع لتدقيق خارجي حول أهدافها للاستدامة، وذلك وسط الانزعاج حيال روزنامة العام المُقبل المتألفة من 24 سباقًا.