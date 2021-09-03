تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار عاجلة

فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت

يعتقد سيباستيان فيتيل أنّ الفورمولا واحد بحاجة للمزيد من المنعطفات المائلة مثل تلك التي في حلبة زاندفورت وذلك بعد حصوله على مذاقه الأوّل لتغييرات الحلبة اليوم الجمعة.

فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت

تُسجّل نهاية هذا الأسبوع إقامة جائزة هولندا الكبرى للمرّة الأولى منذ 1985، وذلك بعد إدخال تغييرات على حلبة زاندفورت للإيفاء بمعايير الفورمولا واحد الحديثة، واستغلال مستوى الدعم المدهش لماكس فيرشتابن.

وشهدت التغييرات إضافة ميلان إلى المنعطفات الأوّل، والثالث والـ 14 في محاولة لمنح السائقين خطوط تسابق مختلفة وزيادة السرعة في المنعطفات.

اقرأ أيضاً:

وفي حين أنّ الكثير من السائقين الحاليين في البطولة سبق لهم التسابق على حلبة زاندفورت في الفورمولا واحد، لم يُكمل أيّ سائقٍ أيّة طلعات على المسار الجديد بسيارة فورمولا واحد، باستثناء فيرشتابن الذي أكمل طلعة استعراضيّة على الحلبة.

وقال فيتيل بطل العالم أربع مرّات أنّ المسار الجديد مثير، وأنّ الفورمولا واحد بحاجة لاعتماد المنعطفات المائلة في المزيد من الحلبات الأخرى.

وقال في هذا الصدد: "علينا اعتماد المزيد منها، المنعطفات المائلة إيجابيّة، أعني المائلة إلى جهة الانعطاف وليس الأخرى المائلة عكسها".

وأردف: "يعتمدون المنعطفات المائلة إلى الخارج لتصريف المياه، لكنّها مملّة للغاية لأنّك تخسر الكثير من التماسك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ المنعطفات المائلة إلى الداخل تبدو مثيرة وكذلك الشعور بها مثيرٌ داخل السيارة".

وتتّجه الفورمولا واحد لاعتماد منعطفٍ مائلٍ على حلبة مرسى ياس في أبوظبي قبيل نسخة هذا العام.

وكان فيتيل قد أكمل التجارب الحرّة الثانية عاشرًا في زاندفورت مُكملًا ستّ لفّات فقط في الحصّة الأولى بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

وقال الألماني: "كانت فترة ما بعد الظهر جيّدة لأنّنا كنّا متأخّرين وتعيّن عليّ رفع وتيرتي سريعًا".

وأضاف: "لكنّ تواجدي هنا في السابق يُساعد، ولم يُغيّروا الكثير من الحلبة، وتلك أنباء جيّدة".

وأكمل: "بالنسبة للأجزاء التي قاموا بتغييرها فأعتقد بأنّهم غيّروها إلى الأفضل. أعتقد بأنّها مثيرة للغاية بهذا الميلان، لذا أجل، لا تكون الخطوط التي تريد اتّباعها واضحة للغاية، لكن لدينا المزيد من الوقت غدًا".

وعندما سُئل إن كان من الصعب إيجاد وتيرة جيّدة بالنظر إلى رفع العلم الأحمر ثلاث مرّات خلال مجريات الجمعة، مزح فيتيل بأنّه تسبّب "في أغلب فترات العلم الأحمر" في إشارة إلى توقّف سيارته في الحصّة الأولى وطول الانتظار لإبعادها.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن ذلك صعبًا عليّ. في النهاية واجهت علمًا أحمرًا واحدًا وذلك ليس سيّئًا للغاية. كنّا في المرآب في جميع الأحوال. لذا بالنسبة إلينا لم تؤثّر علينا الأعلام الحمراء، كما أنّني تسبّبت في أحدها!".

المشاركات
التعليقات
هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

المقال السابق

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

6 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

5 س
3
فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

11 س
4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

5
فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

3 س
أحدث الأخبار
فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت
فورمولا 1

فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت

2 س
هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

3 س
فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ
فورمولا 1

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

5 س
هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت
فورمولا 1

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

6 س
لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت
فورمولا 1

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت

7 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل

ماسي بعد تقييم مجريات بلجيكا يعترف بخطئه في السماح ببدء القسم الثالث للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي بعد تقييم مجريات بلجيكا يعترف بخطئه في السماح ببدء القسم الثالث للتصفيات

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت

أحدث الأخبار

فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.