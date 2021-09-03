فيتيل: الفورمولا واحد تحتاج للمزيد من المنعطفات المائلة مثل حلبة زاندفورت

تُسجّل نهاية هذا الأسبوع إقامة جائزة هولندا الكبرى للمرّة الأولى منذ 1985، وذلك بعد إدخال تغييرات على حلبة زاندفورت للإيفاء بمعايير الفورمولا واحد الحديثة، واستغلال مستوى الدعم المدهش لماكس فيرشتابن.

وشهدت التغييرات إضافة ميلان إلى المنعطفات الأوّل، والثالث والـ 14 في محاولة لمنح السائقين خطوط تسابق مختلفة وزيادة السرعة في المنعطفات.

وفي حين أنّ الكثير من السائقين الحاليين في البطولة سبق لهم التسابق على حلبة زاندفورت في الفورمولا واحد، لم يُكمل أيّ سائقٍ أيّة طلعات على المسار الجديد بسيارة فورمولا واحد، باستثناء فيرشتابن الذي أكمل طلعة استعراضيّة على الحلبة.

وقال فيتيل بطل العالم أربع مرّات أنّ المسار الجديد مثير، وأنّ الفورمولا واحد بحاجة لاعتماد المنعطفات المائلة في المزيد من الحلبات الأخرى.

وقال في هذا الصدد: "علينا اعتماد المزيد منها، المنعطفات المائلة إيجابيّة، أعني المائلة إلى جهة الانعطاف وليس الأخرى المائلة عكسها".

وأردف: "يعتمدون المنعطفات المائلة إلى الخارج لتصريف المياه، لكنّها مملّة للغاية لأنّك تخسر الكثير من التماسك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ المنعطفات المائلة إلى الداخل تبدو مثيرة وكذلك الشعور بها مثيرٌ داخل السيارة".

وتتّجه الفورمولا واحد لاعتماد منعطفٍ مائلٍ على حلبة مرسى ياس في أبوظبي قبيل نسخة هذا العام.

وكان فيتيل قد أكمل التجارب الحرّة الثانية عاشرًا في زاندفورت مُكملًا ستّ لفّات فقط في الحصّة الأولى بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

وقال الألماني: "كانت فترة ما بعد الظهر جيّدة لأنّنا كنّا متأخّرين وتعيّن عليّ رفع وتيرتي سريعًا".

وأضاف: "لكنّ تواجدي هنا في السابق يُساعد، ولم يُغيّروا الكثير من الحلبة، وتلك أنباء جيّدة".

وأكمل: "بالنسبة للأجزاء التي قاموا بتغييرها فأعتقد بأنّهم غيّروها إلى الأفضل. أعتقد بأنّها مثيرة للغاية بهذا الميلان، لذا أجل، لا تكون الخطوط التي تريد اتّباعها واضحة للغاية، لكن لدينا المزيد من الوقت غدًا".

وعندما سُئل إن كان من الصعب إيجاد وتيرة جيّدة بالنظر إلى رفع العلم الأحمر ثلاث مرّات خلال مجريات الجمعة، مزح فيتيل بأنّه تسبّب "في أغلب فترات العلم الأحمر" في إشارة إلى توقّف سيارته في الحصّة الأولى وطول الانتظار لإبعادها.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن ذلك صعبًا عليّ. في النهاية واجهت علمًا أحمرًا واحدًا وذلك ليس سيّئًا للغاية. كنّا في المرآب في جميع الأحوال. لذا بالنسبة إلينا لم تؤثّر علينا الأعلام الحمراء، كما أنّني تسبّبت في أحدها!".