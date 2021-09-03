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فيتيل: الفورمولا واحد بحاجة إلى محركات جديدة وتغييرات في الروزنامة للتعامل مع المخاوف البيئية

ألقى سيباستيان فيتيل الضوء على التغييرات التي يعتقد أن الفورمولا واحد تحتاجها لتحسين توجهاتها البيئية، وذلك قبيل احتجاج من قبل حركة "إكستنكشن ريبيليون" العالمية التي تدعو لتبنّي قوانين صديقة للبيئة بهدف الحدّ من التغير المناخي.

فيتيل: الفورمولا واحد بحاجة إلى محركات جديدة وتغييرات في الروزنامة للتعامل مع المخاوف البيئية

أُثير بعض الجدل مؤخراً حيال إقامة سباق فورمولا واحد قريباً من محمية زاندفورت الطبيعية في هولندا، حيث تخطط حركة "إكستنكشن ريبيليون" لإقامة احتجاج بهدف رفع الوعي حيال المسائل البيئية، وذلك على هامش السباق يوم الأحد.

نالت هذه الحركة الشهرة عندما اقتحمت جائزة بريطانيا الكبرى 2020 في سيلفرستون وتمكنت من نصب حاجز عندما كانت السيارات في اللفة التحضيرية.

ويمتلك فيتيل اهتماماً جيداً بالنواحي البيئية، إذ عُرف باستخدامه للقطارات عند سفره إلى الحلبات، وذلك للمساعدة في التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة هولندا الكبرى حيال الاتجاه الذي يرى أن الفورمولا واحد تحتاجه بهدف التعامل مع المسائل البيئية، أوضح سائق أستون مارتن أن إدارة تأثيرات تجمّع الناس يوم السباق وتنظيم الروزنامة بشكل أفضل، من بين الأمور الأساسية.

فقال: "نمتلك تقنيات مذهلة في هذه السيارات، لكنها معقدة جداً وربما غير ذات أهمية للسيارات التجارية".

وأكمل: "لذا أعتقد أنه وأياً كانت الخطط حيال المحركات التالية في الفورمولا واحد، يجب أن تكون ذات أهمية أكبر فيما يتعلق بالسيارات التجارية، وذلك لمساعدة الجميع في العالم على الانتقال (إلى محركات صديقة للبيئة). أعتقد أن البطولة يجب أن تواصل ريادتها للقطاع التقنيّ ذي الأهمية المستقبلية".

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وفيما يتعلق بتأثير الجمهور خلال يوم السباق، عبّر فيتيل عن شعوره بأن الفورمولا واحد بوسعها تثقيف الناس أكثر، حيث يرى أن الرياضة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع المخلفات التي تبقى بعد السباق.

فقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يأتون إلى الجولات، وأعتقد أنها فرصة هائلة لتثقيف الناس حيال بعض المسائل ورفع الوعي لبعض النواحي".

وأكمل: "هناك الكثير من الناس حول الحلبة، جميعهم يستهلكون الكثير من المنتجات: طعام، شراب وغيره. الآن، فيما يخص التعامل مع مسألة كهذه وكيفية تقديم الطعام والشراب وغيره، أعتقد أنه بالإمكان القيام بالكثير من الأمور في هذا الصدد".

وتابع: "بالنسبة للروزنامة، أعتقد أنه بوسعنا تعديلها بطريقة أكثر منطقية، بحيث لا نسافر جيئة وذهاباً بشكل متكرر - أي أن نجمع السباقات المتقاربة ضمن وقت متقارب".

واسترسل: "هذا قد لا يناسب بعض المروجين، لكن من الواضح أنها طريقة تخفف بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن السفر".

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من جهة أخرى، صرح فيتيل بأنه يرحب باحتجاجات حركات مثل "إكستنكشن ريبيليون" وذلك بهدف إلقاء الضوء على المشاكل البيئية التي تواجه العالم بأسره.

فقال: "نحن نعيش في وقت بات فيه من المهم رفع الوعي. أعتقد أن هذا ما يقومون به، لذا أعتقد أنه أمر جيد".

وتابع: "لو سألتموني، كيف يتوجب على الفورمولا واحد التصرف؟ سأقول أن هناك الكثير من الأمور التي تخطط الفورمولا واحد لها، وبعضها قامت به فعلاً، وذلك أمر جيد. لكن هل هو كافٍ؟ كلا، ليس كافياً".

وأردف: "هل ما نقوم به ضمن المجتمع كافٍ؟ ربما لا. لذا أعتقد أنه من المهم للغاية فهم الأمور التي على المحكّ حقاً. وفي حال لم نتمكن من ذلك، فلن يكون هناك مستقبل. قد يبدو كلامي سوداوياً جداً. لكن وبالجانب المقابل، هناك الكثير من الأمور التي يمكننا القيام بها (لدرء مخاطر التغيير المناخي)".

واختتم: "أعتقد أن هناك مكاناً للفورمولا واحد يمكنها خلاله التعامل والقيام بالأمور الصحيحة واتخاذ الخطوات المناسبة".

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