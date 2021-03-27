فيتيل الغاضب: لم يكن بوسعنا فعل شيء بسبب الأعلام الصفراء

لم تعرف بداية مسيرة فيتيل مع الصانع البريطاني أستون مارتن بداية قويّة مثلما كان يرجو الألماني، وذلك على إثر خروجه من القسم الأوّل من التصفيات في الصخير.

يأتي ذلك على إثر معاناة بطل العالم أربع مرّات في التجارب الشتويّة بسبب مشاكل ميكانيكيّة تسبّبت في تذيّله ترتيب اللفّات المقطوعة ما حرمه من التعوّد على السيارة.

كما أنّ انزلاق نيكيتا مازيبين في اللحظات الأخيرة من عمر القسم الأوّل من التصفيات حرمه من إكمال لفّته الأخيرة السريعة، وهو ما سيعني انطلاقه من المركز الـ 16 في سباق الأحد.

وقال الألماني لقناة "سكاي سبورت": "لو دخلت في حالة هلع الآن فلن يُساعدني ذلك. بالطبع أنا منزعجٌ وغاضب، لم يكن ذلك خطأنا، لكن علينا تقبّل الأمر وفعل ما بوسعنا للتحضير للغد".

ثمّ تابع: "كان المقطع الأخير مزدحماً خلال اللفة التحضيرية، وقطعت خطّ البداية مع تبقي ثانية واحدة فقط، ثمّ تمّ التلويح بالأعلام الصفراء لذا لم يكن في وسعنا القيام بأيّ شيء في تلك المرحلة.

وأضاف: "لا أعلم. لانس في المركز الحادي عشر الآن (في نهاية القسم الأوّل) لذا ربّما كان وسعنا التواجد هناك. لم أكن سعيداً جداً في التجارب الحرّة. وكنت مرتاحاً أكثر خلال التصفيات لكن لم أستطع القيام بلفة".

وأردف: "لسنا في الموقع الذي نصبو إليه. وعلاوةً على ذلك أعتقد بأنّني لا زلت في طور التعلّم، لا زلنا نتعلّم. اختبرنا العديد من الأمور لفهم السيارة أكثر. ومن الواضح أنّها عطلة نهاية أسبوع صعبة بالانطلاق من مركز متأخر لكن هذا ما حصل وسنعمل من هناك".

وأكمل: "الأمر مرتبط بمعرفة السيارة أكثر والتعلّم خطوةً بخطوة. وكما قلت، السيارة أفضل بكثير، لكن يصعب مشاهدة ذلك. سنرى ما سيحصل خلال السباق في الغد".