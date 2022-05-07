فيتيل: الظهور بملابس داخلية في ميامي كان "فكرة سخيفة"

بات استعمال ملابس داخلية مقاومة للنيران نقطة جدل خلال آخر جولات الفورمولا واحد وذلك بعد توجيهات نيلز ويتيش مدير السباقات الجديد للفورمولا واحد.

حيث أرسل مذكرة للفرق فصّل فيها ما هو مسموح وما هو غير مسموح فيما يتعلق بارتداء الحُليّ والملابس الداخلية.

وعبّر عدة سائقين عن اعتراضهم على ذلك التوجّه، ومن بينهم سيباستيان فيتيل الذي ظهر خلال التجارب الحرة الأولى ضمن خط الحظائر وقد ارتدى ملابس داخلية من "بوما"، فوق بزّة التسابق، بشكل مماثل للباس "سوبر مان" الشهير.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان تصرفه هذا نوعاً من الاعتراض على القوانين، أجاب مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه": "لقد كانت فكرة سخيفة. لا أهتم، لكن من المثير للطرافة مواصلة الكلام عنها".

أنهى فيتيل يومه بالمركز الـ 14، بعد انزلاق سيارته خلال التجارب الحرة.

حيث تابع معلقاً على ما جرى: "إنها حلبة صعبة. أعتقد أننا ما زلنا قادرين على إدخال بعض التعديلات للسيارة. علينا تعديلها! من أجل التأقلم أكثر مع المسار. لكنني أعتقد أنها ممتعة، وسريعة للغاية".

وأكمل: "هناك مقاطع مستقيمة. أغلبها ’عمياء’ للغاية، ما يجعل الوضع صعباً جداً جداً مع الزحام، أعتقد أن التنافس سيكون صعباً. من ثم لدينا الإسفلت كذلك. الرقع التي أضافوها في بعض الأماكن تعمل بشكل جيد".

وتابع: "من الواضح أننا كنا نفضل المزيد من اللفات، خاصة مع حلبة جديدة".

ويأمل فيتيل أن يتأهل للقسم الثاني من التصفيات في حال كان مرتاحاً مع السيارة، حيث يرى أن التأهل بين المركزين الـ 10 والـ 15 هدف منطقي.