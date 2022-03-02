فيتيل: "الصمت لم يكن خياراً" وسط الاجتياح الروسي الصادم لأوكرانيا

تكلم الألماني بوضوح الأسبوع الماضي بعد ساعات فقط من إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى أنه سيقاطع جولة روسيا في سوتشي إن قررت البطولة مواصلة إقامتها.

وتلقى فيتيل ثناءً كبيراً إزاء موقفه القوي، حيث لا تعتبر مثل هذه المواقف جديدة عليه، بعد أن كان من أكثر الأصوات المنادية بتحقيق خطوات أكبر في النواحي البيئية والاجتماعية كذلك.

وبينما لم يأخذ سائقون آخرون موقفاً من المسألة الأوكرانية، أوضح فيتيل أنه لم يكن من المهم بالنسبة له رغبةُ السائقين الآخرين باتخاذ موقف قوي إزاء ما يجري، من عدمها.

بدلاً من ذلك، أكد أن ما يهم حالياً هو خفض التصعيد في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، لإيقاف معاناة الناس.

فقال: "أعتقد أن لدى الجميع موقف ما. السؤال يتمحور حول جرأتهم في طرحه ومشاركة آرائهم".

وتابع: "لست خجلاً من آرائي، بالعكس تماماً. أعتقد أنه لا يمكننا التزام الصمت في حالات معينة".

وأردف: "إنه شعور غريب أن تصحى من النوم لتسمع مثل هذه الأخبار، وتحفز نفسك وأنت تعلم تماماً أن هناك أموراً أهم بكثير تجري على الأرض. أناس أبرياء يقتلون. لا يمكنك تخيل هذا الوضع!".

وبينما لم يتكلم جميع السائقين علانية حيال آرائهم، لكن فيتيل يرى بأنهم جميعاً يتشاركون الموقف نفسه مما يجري.

فقال: "الآن، الجميع مشغول بنفسه، لكن بالطبع هذه مسألة أكبر من أي شيء آخر. أنا واثق بأن السائقين الآخرين يتشاركون نفس الموقف، وإلا ستتملكني دهشة كبيرة".

وتابع: "في البداية ليس من المهم إن أعربتَ عن رأيك للعلن أم لا. ما يهم هو تهدئة الوضع. لا أعتقد أن أحداً يرغب بتصعيد الأمور لتخرج عن السيطرة".

وبينما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن بعض الخطوات كردة فعل لما يجري، أكد فيتيل أن بعض المسائل لا يجب أن تتوقف على النواحي المالية أو صفقات الأعمال.

فقال: "المبادئ والأخلاق يجب أن تكون أولاً وقبل كل شيء. النواحي المالية غير مهمة مطلقاً في هذه الناحية".

وتابع: "لا يمكنني تخيل ذهاب الناس للحرب والموت! لقد تعلمنا الكثير من التاريخ المثير للاهتمام حيال ما يجري".

وأردف: "جميعنا - في الفورمولا واحد - تربينا في بيئة خالية من الحروب والصدامات. ما عدا ربما فترة التسعينات لكنني كنت صغيراً حينها ولا أذكرها".

واسترسل: "الآن، نحن نشهد ونسمع أناساً يتم إرسالهم للقتال وحياتهم في خطر، والبعض قد مات بالفعل. إنه أمر رهيب".

واستطرد: "كإنسان، لا يمكن أن نرى ما يجري إلا هكذا. أنا مصدوم جداً جداً مما يجري".

واختتم: "أتمنى لو تهدأ الأمور، لكن يبدو أن البعض قد مسّه الجنون. إنهم يعيشون في عالمهم الخاص، وعلى الآخرين المعاناة بسبب ذلك، وهذا ليس منطقياً على الإطلاق".