فيتيل: الشعور بالاعتزال القريب "بات حقيقياً أكثر وأكثر"

مع العطلة الصيفية، أعلن فيتيل أنه سيضع حداً لمسيرته المهنية في الفورمولا واحد والتي امتدت على مدار 15 عاماً، حصد خلالها أربعة ألقاب عالمية، بينما ينتهي عقده الحالي مع أستون مارتن بنهاية موسم 2022 الجاري.

وبالنسبة إلى فيتيل، فإن خروجه من منافسات الفورمولا واحد بدأت يصبح حقيقياً أكثر وأكثر مع الاقتراب من السباق الختامي في أبوظبي.

وبدت المشاعر واضحة على الألماني حين قاد للمرة الأخيرة على الحلبة المفضلة لديه، سوزوكا، خلال جائزة اليابان الكبرى، بينما اعترف في أوستن أنه "سيفتقد الأدرينالين" جراء المنافسات اللصيقة جنباً إلى جنب، كما حصل في مواجهة كيفن ماغنوسن سائق هاس خلال اللفة الأخيرة.

فقال: "الاعتزال بدأ يصبح حقيقياً أكثر وأكثر".

وأكمل: "في سوزوكا، كنت حزيناً بعض الشيء بعد التصفيات، بينما كانت مشاعري مختلطة يوم الأحد لأن السباق كان مختلفاً للغاية. إنها مكان خاص للغاية وسأفتقده".

وأردف: "لا أعلم كيف ستكون جولة أبوظبي. من الواضح أنني لا أتوقع حصول المعجزات فجأة، لكنني أتطلع قدماً لما سيأتي".

وتابع: "أنا متحمس لما سيأتي، ليس وكأنني أصبحتُ أكره الفورمولا واحد أو أنني مسرور لخروجي. لكنني اتخذت قراري وأتطلع قدماً لما يحمله المستقبل".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: إريك جونيوس

وبينما لا تحتل جولة الولايات المتحدة المكانة نفسها التي تمتلكها جولة اليابان في قلب الألماني، لكنها بالفعل تمتلك أهمية خاصة فقد شهد أول مشاركة له عام 2007 على حلبة إنديانابوليس حين سجل نقاط المركز الثامن مع "بي ام دبليو ساوبر".

"أعتقد أن الولايات المتحدة مكان رائع للتواجد فيه. أول سباق لي كان في إندي كار، لذا فإنها تمتلك مكانة خاصة" قال فيتيل.

وأردف: "ما زلت أحتفظ بقطعة النقود من فئة ’السنت الواحد’ التي وجدتها صباح الأحد في إنديانابوليس حين كنت أجري على المسار، ما زالت معي حتى الآن".

واختتم: "إنها مكان خاص بالنسبة لي".