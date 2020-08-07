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فيتيل: "السيبيريا الألمانية" قد تؤثر على سباق نوربورغرينغ

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فيتيل: "السيبيريا الألمانية" قد تؤثر على سباق نوربورغرينغ
07-08-2020

قال سيباستيان فيتيل سائق فيراري أنه يتوجب على الفورمولا واحد الاحتراز من الظروف الجوية غير المتوقعة على حلبة نوربورغرينغ شهر أكتوبر المقبل، واصفاً إياها "بالسيبيريا الألمانية".

أعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي أنها ستعود إلى نوربورغرينغ هذا الموسم، لتضيف الحلبة العريقة إلى روزنامة الموسم المعدلة.

وستستضيف الحلبة جائزة أيفل الكبرى يوم 11 أكتوبر، ما سيكون أول سباق فورمولا واحد عليها منذ 2013 عندما استضافت جائزة ألمانيا الكبرى.

وأحرز فيتيل الفوز في آخر سباقٍ على حلبة نوربورغرينغ مع ريد بُل، ليكون ذلك انتصاره الوحيد في موطنه حتى الآن طوال مسيرته ضمن منافسات الفئة الملكة.

وبعد الإعلان عن انضمام الحلبة إلى الروزنامة، تسارعت التكهنات حيال الظروف الجوية المتقلبة ضمن منطقة جبال أيفل، إذ يبلغ متوسط الحرارة هناك إلى 10 درجة مئوية شهر أكتوبر.

وحين سُئِل حيال العودة إلى السباق، أجاب سائق فيراري مازحاً بأن الطقس يوصف هناك "بالسيبيريا الألمانية" لسبب وجيه، مشيراً إلى أن المنافسة هناك ستحمل تحديات كبيرة بالتأكيد.

فقال: "علينا توقع أي شيء هناك".

وأكمل: "يمكننا توقع حرارة 20 درجة مئوية إن كنا محظوظين، لكنها قد تكون قريبة من الصفر، لذا ستحمل المنافسة هناك تحديات بكل تأكيد".

وتابع: "أعتقد أنها حلبة رائعة ولدي هناك الكثير من الذكريات الجميلة. آخر مرة كنتُ هناك أحرزتُ الفوز، لذا أتطلع قدماً للمنافسة هناك".

وأردف: "إنها حلبة مثيرة للغاية، ومع السيارات الحالية، ستحمل المنافسات الكثير من المتعة".

واستكمل: "أعتقد أن الظروف الجوية ستلعب دوراً بالتأكيد. وسيكون من المفاجئ ألا تلعب دوراً في تحديد النتيجة".

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من جهته، يمتلك أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين خبرة كبيرة في نوربورغرينغ خلال مسيرته المهنية، إذ كانت آخر تواجد فيها هناك مع فوز بورشه بالثنائية ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" لموسم 2017.

حيث قال: "شهدت العديد من السباقات هناك خلال مسيرتي المهنية وضمن فئات مختلفة في سباقات السيارات".

وتابع: "هناك سباقات ’جي تي’ منذ شهر مارس، وضمن ثلوج كثيفة وضباب شديد. من المثير متابعة ما سيجري هناك، خاصة في ذاك الوقت المتأخر من العام".

وأردف: "لكن من الواضح أنني أتطلع قدماً للتواجد هناك، أنا مسرور جداً بتواجد سباق ألماني مجدداً. أحب هذه الحلبة وأحب وطني، وأحب الأشخاص هناك، أحب الطعام كذلك!".

واختتم: "لذا فإنني أتطلع قدماً للتواجد والمنافسة هناك".

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