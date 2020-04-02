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فيتيل: السعادة أكثر أهميّة من المال في العقد المقبل

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فيتيل: السعادة أكثر أهميّة من المال في العقد المقبل
من قبل:
02-04-2020

كشف سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد عن أنّ المال "ليس الأمر الأكثر أهميّة" ضمن محادثاته مع فريقه فيراري بخصوص العقد الجديد بينهما.

في حين أنّ نجم شارل لوكلير سطع في 2019 ما منحه عقدًا طويل الأمد مع فيراري، عبر الإبقاء عليه في قلعة مارانيللو حتّى 2024، فإنّ مستقبل فيتيل مع الفريق أقلّ وضوحًا.

وينتهي عقد بطل العالم أربع مرّات في نهاية موسم 2020 بعد انضمامه إلى الفريق في 2015، ويتواجد الألماني ضمن محادثات مع القلعة الحمراء في الأسابيع القليلة الأخيرة. حيث أشار ماتيا بينوتو مدير الفريق في تجارب برشلونة الماضية إلى أنّ فيراري وفيتيل "سيتوصّلان إلى اتّفاق قريبًا".

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار فيتيل إلى أنّ المال لن يكون العامل الأكثر أهميّة في تلك المحادثات.

وقال الألماني: "يعتمد الأمر على ما هو مهمٌ بالنسبة إليك، وما يدفعك. ذلك منصف. لو كان المال حافزك فقد يدفعك ذلك بعيدًا جدًا، وقد يجعلك ذلك ناجحًا جدًا".

وأضاف: "هناك الكثير من الرياضيين ورجال الأعمال الذين يسعون وراء المال. أعتقد بأنّ السؤال يتمحور حول امتلاك البعض لمفهوم الكفاية. ذلك ليس حاضرًا كثيرًا في الفورمولا واحد".

وأردف: "نحن نُعرّض أنفسنا للخطر بطريقة ما، وتحتاج حينها لإظهار بعض التقدير لذلك. مسيراتنا أقصر من بعض المسيرات في المجالات الأخرى. أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أن تكون سعيدًا، ذلك الأمر الأساسي".

وأكمل: "من الواضح أنّ الفورمولا واحد أشبه بسركٍ. ذلك لأنّ لديهم الكثير من الأموال، والأموال عادة ما تميل إلى إفساد الناس. أعتقد بأنّ ذلك صحيحٌ في المُجمل. لكنّ المسألة مثلما قلت تتمحور حول امتلاكك لمفهوم القناعة".

وكشف فيتيل، الذي سيبلغ الـ 33 من عمره في الصيف المقبل، عن أنّه يدرس أيضاً مستقبله بعد الفورمولا واحد.

ولم يستبعد الألماني التسابق في بطولات أهرى إثر إتمام مسيرته في الفئة الأولى التي انطلقت في 2007.

وقال بخصوص ذلك: "إن كنت واقعيًا، فلن أتواجد هنا في غضون 10 أعوام. لذا أعتقد بأنّ هذه مسألة تبدأ بالتفكير فيها بشكلٍ طبيعي".

وأردف: "أعتقد بأنّني في موقعٍ محظوظٍ جدًا يُمكنني فيه محاولة القيام بالكثير من الأشياء حالما أقرّر بأنني أحتاج للتوقّف عن التسابق في الفورمولا واحد. ربّما قد أتسابق في بطولة أخرى، ربّما أقوم بشيء مختلف في رياضة المحرّكات أو القيام بشيء مختلفٍ بالكامل خارجها. لديّ بعض الأفكار، لكنّني لم أقرّر بعد. أشعر بالارتياح".

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الكاتب مروان الوافي

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