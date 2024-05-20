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فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا

صرّح سيباستيان فيتيل المتأثر عاطفيًا بأن التلويح بالعلم النمساوي خلال استعراضه لتكريم ذكرى إيرتون سينا في إيمولا كان طريقة "لإكمال عمل" البرازيلي الذي كان يخطط لتكريم رولاند راتزينبيرغر.

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سجل هذا الشهر الذكر الـ 30 على الحادثة التي أودت بحياة سينا على حلبة إيمولا في 1 مايو 1994، والتي أتت بعد يوم من وفاة النمساوي رولاند راتزينبيرجر في حادثة هو الآخر.

وقد هزّت وفاة راتزينبيرجر – والتي أتت نفسها بعد حادثة عنيفة في التجارب لحرة لروبنز باريكيلو مواطن سينا – أوصال سائق ويليامز في وقتها.

وضمن حطام سيارة سينا، وجد المارشلز علمًا للنمسا كان ينوي البرازيلي التلويح به في اللفة التي تعقب السباق تكريمًا لذكرى سائق سيمتيك.

وبمباركة عائلة سينا، نظم بطل العالم الرباعي فيتيل تكريمًا لكل من سينا وراتزينبيرجر، والذي تضمّن استعراضًا على الحلبة خلف مقود سيارة البرازيلي من موسم 1993، مكلارين ام بي4/8، والتي يمتلكها الألماني بالفعل.

وبعد أن لوّح بالعلمين البرازيلي والنمساوي خلال اللفات الاستعراضية، صرّح فيتيل بأن تلك كانت طريقة "لإكمال العمل" الذي خطط له سينا.

سيباستيان فيتيل

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حيث قال: "العلم البرازيلي كان فعلًا واضحًا بطبيعة الحال، حيث كان ذلك أمرًا اعتاد أن يقوم به بعد السباقات".

وأضاف: "لكنني أعلم نفس القصة (حول العلم النمساوي الذي جهزه سينا). وكنت أفكر في ذلك، وما إذا كان من المناسب أن أحاول إكمال هذا العمل".

وتابع: "لا أعتقد بأنه سُكمل على الإطلاق، فالأمر لا يتمحور حول إنهائه، ولكن جعل الناس تتذكر".

وأكمل: "كان لحظة مميزة للغاية عندما أخرجت العلم وكذلك عندما أخرجت كليهما. كانت نهاية أسبوع مميزة وذات معنى كبير بالنسبة لي".

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