فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا

كانت فيراري تتوقع أن تعاني على حلبة ريد بُل رينغ بعد أن كشفت عن تأخير في جلب التحديثات لسيارتها حتى جائزة المجر الكبرى، حيث قررت الحفاظ على مقاربتها للانسيابية كما هي.

لكن فيراري لم ترَ إلا سيارة شارل لوكلير ضمن القسم الثالث للتصفيات، حيث تأهل فيتيل بالمركز 11 ليخرج من القسم الثاني.

ووصل لوكلير عاشراً إلى القسم الثالث قبل أن ينجح في التأهل سابعاً خلف سيارات مرسيدس، ريد بُل مكلارين وريسينغ بوينت.

وبعد أن علم أصيل موناكو مركزه في القسم الثاني، قال للفريق عبر اللاسلكي "ذلك جنون"، بينما كان فيتيل متفاجئاً بخروجه.

حيث قال الألماني: "من الواضح أن ذلك كان مفاجأة لنا".

وأكمل: "كنا نعتقد أن لدينا المزيد، لكن يبدو أن الآخرين كانوا يستعملون المزيد من الوقود خلال التجارب".

وتابع: "لم أكن مسروراً بالسيارة، لم أكن مسروراً معها مع الكثير من الانزلاق أكثر مما كنت أتوقع. لكن سنرى".

ولم يعبر فيتيل عن تفاؤله حيال حظوظ فرص فريقه في السباق، حيث يرى أن الحرارة المرتفعة بالمقارنة مع يوم الجمعة أثرت على الفريق.

"غداً صورة مختلفة" قال فيتيل.

وأكمل: "أعتقد أن الحلبة ستكون أكثر حرارة، لقد كلفتنا أكثر مما كنا نتوقع اليوم".

واختتم: "إنه سباق طويل. أعتقد أننا لطالما كنا أفضل في وتيرة السباق. أعتقد أننا سنتمكن من التقدم بشكل أكبر وتسجيل المزيد من النقاط".