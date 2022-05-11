فيتيل: الحادثة مع شوماخر في سباق ميامي "غباءٌ من كلَينا"

ارتطمت سيارتا فيتيل وشوماخر في المراحل الختامية من أول سباق فورمولا واحد في مدينة ميامي، حيث كان الألماني اليافع سائق هاس ضمن مراكز النقاط للمرة الأولى هذا الموسم، بينما كان فيتيل خلفه في المركز العاشر.

لكن في اللفة 53، ارتطم السائقان عندما حاول شوماخر التقدم ضمن المنعطف الأول بينما كان فيتيل ينعطف من دون أن يتوقع وجود مواطنه إلى جانبه.

نتيجة لذلك، انسحب فيتيل بينما عاد شوماخر إلى المرآب لتبديل أنف السيارة، حيث تبخرت آماله بتسجيل النقاط لينهي بالمركز 15.

لاحقاً، وصف فيتيل - الذي تجمعه علاقة طيبة مع عائلة شوماخر حيث يعتبره ميك بمثابة ملهم له - تلك الحادثة بأنها كانت "غباءً من كليهما" حيث خرجا من مراكز النقاط.

فقال في تصريح لقناة "سكاي": "بالطبع، ذلك كان غباء منا كلَينا. آسف لأننا خسرنا النقاط".

وتابع: "اعتقدتُ أنني في ذلك المنعطف كنتُ أمامه، ولم أتوقع وجوده. عندما رأيته، كان الوقت متأخراً جداً. عليّ النظر مجدداً فيما حصل. ".

إنهاءُ فيتيل بالمركز العاشر كان ليشكل تعويضاً لفريقه بعد مشكلة حرارة الوقود التي أصابت كلتا السيارتين وانطلاقهما من خط الحظائر.

لكن فيتيل يشعر بأنه كان قادراً على تقديم المزيد في السباق، لكن التجاوز كان أصعب من المتوقع.

فقال: "لقد كان التجاوز صعباً جداً. كان من المتوقع أن يكون أسهل".

وتابع: "كنتُ أسرع خلال بداية السباق ومن ثم خسرت الزخم. استفدنا من سيارة الأمان بالطبع. كان بوسعنا الإنهاء بالمركز الثامن على الأقل اليوم".

وعلى اللاسلكي سُمع شوماخر وهو يعبر عن اعتقاده بأنه كان على صوابٍ في الكيفية التي دخل بها المنعطف، لكنه تراجع بعض الشيء عن كلامه بعد السباق.

فقال: "لا أدري حقاً. متابعة ما يجري من المرآة أمر صعب جداً في هذه السيارات. كانت نهاية مؤسفة للسباق".

وعندما سُئِل إن كانت حركته في غير محلها، أجاب: "لا أدري. حاولتُ عدم الاتجاه عميقاً ومحاولة ترك بعض المسافة".

يشار إلى أن حكام "فيا" لم يتخذوا أي إجراء بعد مراجعة الحادثة، حيث وجدوا أن كلا السائقين يتحمل مسؤولية ما جرى من دون لوم أحدهما بشكل أكبر من الآخر.