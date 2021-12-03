فيتيل: الجرّ المفرط يمثّل نقطة الضعف الرئيسيّة لسيارة أستون مارتن

تلقّت أستون مارتن ضربة قويّة نتيجة تعديلات قوانين الانسيابيّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد وعانت لمجاراة غريماتها في ترتيب الوسط هذا الموسم.

وحقّق فريق ريسينغ بوينت السابق نقاطًا ثمينة في موناكو وباكو، لكنّه لم ينجح في مجاراة ألبين وألفا تاوري منذ ذلك الحين، ليتراجع إلى المركز السابع في ترتيب بطولة الصانعين بعيدًا عنهما.

ويرى فيتيل أنّ الفريق كان مكبّلًا نتيجة الجرّ المفرط والافتقار للارتكازيّة، وهي توليفة اعترف بأنّه "من الصعب التفوّق عليها".

وقال الألماني: "حظينا بسباقات شعرنا فيها بأنّ أداءنا جيّد، وواجهنا أخرى عانيت فيها كثيرًا".

وأضاف: "ما يهم في النهاية هو مدى تنافسيّتك. على صعيد التنافسيّة فأعتقد بأنّ سيارتنا عالية الجرّ".

وأكمل: "ليست لدينا سيارة عالية الكفاءة، كما أنّه ليست لدينا ارتكازيّة كافية. أعتقد بأنّ تلك نقطة الضعف الأساسيّة. من الصعب تجاوز ذلك".

وقال بطل العالم أربع مرّات أنّه حاول هو وزميله لانس سترول تجاوز نقاط ضعف سيارة أستون مارتن من خلال التحلي بمقاربة ذكيّة على صعيد تآكل الإطارات، وهو ما يفتح الخيارات الاستراتيجيّة.

وتمكّن سترول من تحقيق المركز السادس في قطر من خلال الاقتصار على توقّفٍ وحيد.

وقال فيتيل في هذا الصدد: "ساعدتنا في ذلك بعض الحلبات، وبعض الحلبات الأخرى تجاوزنا تلك المشاكل من خلال ربّما التوصّل إلى إعدادات جيّدة والعمل بشكلٍ جيّد على صعيد الإطارات والتوصّل إلى استراتيجيّة جيّدة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه عندما تكون السيارة في مجل العمل المثالي بشكلٍ عام، فإنّ بوسعنا القيام بعملٍ جيّد والتواجد في مراكز النقاط. لكن ليس من السهل التواجد في تلك النافذة من جهة، وثانيًا نتواجد في منطقة تنافسيّة للغاية في الترتيب".

ثمّ تابع: "يبدو أنّ الفرق الأخرى حقّقت تقدّمًا أكثر منّا في منتصف الموسم".

ويأمل فريق أستون مارتن استغلال التعديلات الواسعة على القوانين التقنيّة من أجل تحقيق بداية جديدة.

وقال فيتيل أنّه في حين لا يزال الوضع ضبابيًا بالنسبة لموسم 2022، فإنّ نموّ الفريق في المصنع أمرٌ لا يُمكن تجاهله.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّ العام المقبل يبقى مجهولًا، سنحصل على الإجابات العام المقبل. لكن بشكلٍ عام فإنّني أعتقد بأنّ الفريق قوي على صعيد الهندسة والعمل على المسار. أعتقد بأنّه ينمو بوتيرة سريعة وهناك الكثير من الخطط والأشياء القادمة".