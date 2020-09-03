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فيتيل: التسابق في مونزا من دون جمهور يجعل عطلة نهاية الأسبوع أسهل

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فيتيل: التسابق في مونزا من دون جمهور يجعل عطلة نهاية الأسبوع أسهل
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يعتقد سيباستيان فيتيل أنّ خوض جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري سيكون أسهل في ظلّ عدم حضور الجماهير، حيث يرى بأنّ وداع التيفوزي على أرض الواقع سيكون صعبًا للغاية.

يتوجّه فيتيل إلى آخر جائزة كبرى في إيطاليا كسائقٍ لفيراري نهاية هذا الأسبوع، حيث سيكون الحدث فريدًا كونه سيُقام من دون حضور جمهور.

وبعد أن كان معشوق الجماهير الحمراء لعدّة أعوام، يعتقد بطل العالم أربع مرّات بأنّ عدم وجودهم في أرجاء الحلبة سيجعل عطلة نهاية هذا الأسبوع أكثر بساطة في ظلّ تجهّزه لوداع فيراري بعد أن أمضى ستّة أعوامٍ في صفوفها.

وقال الألماني: "سيكون من المؤسف للغاية عدم تواجد التيفوزي في مونزا. ستكون هذه المرّة الأولى التي أتسابق فيها في مونزا من دون الجماهير".

وأكمل: "أعتقد بأنّها المرّة الأولى للكثيرين منّا، وربّما سيكون ذلك أسهل بالنسبة لي. أعتقد بأنّ أحد أكثر الجوانب المؤثّرة عند التسابق لصالح فيراري يتمثّل في الجماهير حول العالم، لكن على وجه الخصوص في إيطاليا".

وأردف: "ربّما سيكون من الأسهل التسابق في مونزا هذا العام من دون جمهور. لكن لا تسيئوا فهمي، أعتقد بأنّه من الصعب للغاية في المقابل رؤية كلّ الدعم من الجماهير والمشجّعين ومعرفة أنّ ذلك سيحدث آخر مرّة (لو كان هناك جمهور)".

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الكاتب مروان الوافي

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