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فيتيل: التسابق في الفورمولا واحد لا يجب أن يعتمد فقط على "دي آر اس"

يعتقد سيباستيان فيتيل أن الفورمولا واحد ستدخل في الطريق الخاطئ إذا ما اعتمد التجاوز على نظام الحد من الجر "دي آر اس" فقط.

فيتيل: التسابق في الفورمولا واحد لا يجب أن يعتمد فقط على "دي آر اس"

بينما ثبُت بأن سيارات 2022 يمكن ملاحقتها على نحوٍ أسهل خلال المعارك على المسار، لكن تأثير عامل السحب المنخفض سلّط ضوءًا أكبر على المنافع التي يقدمها نظام الـ "دي آر اس".

كما أدّى طول بعض مناطق "دي آر اس" - على غرار المتواجدة في حلبة جدّة - إلى وضعٍ كان التجاوز فيه شبه مضمون للسيارة في الخلف، وهو ما يسهّل تمامًا من قرار التجاوز بهذه الطريقة من دون مخاطر.

لكن من جهته، يعتقد فيتيل - الذي شاهد سباقي البحرين وجدّة من المنزل بعد إصابته بفيروس كورونا - أن الفورمولا واحد بحاجة للتعامل بحرص عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على الـ "دي آر اس".

وفي ظل أنه قد تم طرح ذلك النظام في البداية كسبيل لمنح السائقين فرصة على الأقل لإتمام التجاوز، إلّا أن فيتيل يخشى بأن الفورمولا واحد الآن في وضع بات فيه ذلك النظام هو السبيل الوحيد لذلك.

وبالحديث عن تغيّر طبيعة التسابق مع سيارات 2022، قال فيتيل: "أعتقد أنه بات بالإمكان ملاحقة السيارات عن قرب أكثر. ولكن هنالك تأثير سحب أقل كذلك وبتنا بدرجة ما نعتمد على الدي آر اس أكثر من الماضي".

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وأضاف: "الوضع المثير للاهتمام سيكون التخلّي عن ’دي آر اس’ ورؤية كيف سيكون التسابق، وإذا ما سيكون بوسعك التجاوز على نحوٍ أفضل من الماضي".

وتابع: "أنا فقط أحاول التعامل بحرص مع مسألة ’دي آر اس’، كونه نظام جاء في البداية للمساعدة على التجاوز، لكنه الآن يبدو أصبح العامل الوحيد الذي يسمح لك بالتجاوز في بعض الأحيان".

هذا ويعتقد فيتيل بأن على مدراء الفورمولا واحد في النهاية استهداف وجود سيارات لا تحتاج "دي آر اس" من أجل إتمام التجاوز.

فقال: "لدينا مجموعة من القوانين التي من المفترض أن تسمح لنا بملاحقة السيارات في الأمام والتسابق من دون ’دي آر اس’. فهذا النظام لم يكن متواجدًا لـ 70 عامًا، وتم تقديمه قبل 10 أعوام للمساعدة، كتجربة".

واختتم: "أعتقد بأن التجاوز يجب أن يكون دومًا نتاجًا لجهد من السائق وليس معتمدًا على تواجدك ضمن منطقة ’دي آر اس’".

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