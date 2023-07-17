فيتيل: التخلي عن دي فريز "قاسٍ" و"وحشي"

قاد فيتيل لصالح الفريق الذي كان يُعرف سابقاً باسم تورو روسو، قبل الانتقال إلى ريد بُل التي حقق معها 4 ألقاب، ومن ثم انتقل إلى فيراري.

لكنه حافظ على صداقته مع فريق مليتون كينز ومديره كريستيان هورنر.

وضمن معرض كلامه في مقابلة على هامش مهرجان "غوودوود للسرعة"، شدد فيتيل على أنه مسرور لعودة زميله السابق دانيال ريكاردو (بديلاً عن دي فريز) إلى السباقات، لكنه انتقد الطريقة التي تم التخلي بها عن خدمات دي فريز.

فقال: "يخامرني شعور مختلط إزاء المسألة".

وأكمل: "أنا مسرور جداً من أجل دانيال، مسرور جداً. أنا أحبّه، وقد شاركت معه والتقيته خلال التجارب. وأنا مسرور جداً من أجله".

وتابع: "بالمقابل، عليّ أن أكون صادقاً كذلك. ما حدث أمر مؤسف حقاً بحق نيك، الطريقة التي انتهت بها الأمور. أعتقد أنه حظي بفرصة رائعة".

وأردف: "ربما لم تسر الأمور لصالحه أو كما كان يتوقع، أو كما كان الآخرون يتوقعون. لكن من القاسي حقاً أن ينتهي كل شيء بهذا الشكل المفاجئ. إنها طريقة وحشية".

وعبّر فيتيل عن أمله بألا يؤثر إنهاء عقد دي فريز على مسيرته المهنية المستقبلية.

فقال: "التقيته العام الماضي للمرة الأولى، وبدا لي كشخص جيد جداً، وهو سائق جيد".

وأكمل: "لقد فاز بلقب الفورمولا 2، لقد فاز ببطولات عالمية. وهو يمتلك اسماً معروفاً وآمل ألا يؤثر ما حصل على مسيرته المهنية".

وأردف: "ربما لم تسر السباقات العشر كما كان يريد. لا نعلم السبب، ونحن نقيّم من الخارج، وثانياً، ما زال سائقاً جيداً جداً".

واسترسل: "لذا، لا بد من أن أتعاطف معه لأن ما حصل قاسٍ جداً بالنسبة له، وآمل ألا يؤثر ذلك على مسيرته".

من جهة أخرى، كشف مارك ويبر زميل فيتيل السابق، بأنه نصح ريكاردو بعدم ترك معسكر ريد بُل نهاية 2018، وأبدى حذره من التوقعات بأن الأسترالي سيجاري سرعة زميله الجديد يوكي تسونودا.

فقال: "أردتُ له البقاء مع ريد بُل، أعتقد أنه يعلم بأنني كنت أحاول إقناعه بالبقاء".

وأردف: "من الواضح أنه كان يريد الانتقال إلى رينو حينها، من ثم إلى مكلارين، وها هو يعود".

وأضاف: "عقارب الساعة لا تكذب، إما أن تتلقى الضغط من زميلك أو أن تكون أنت من يسبب الضغط. لذا عاد إلى السباقات الآن".

واختتم: "عليه الآن مجاراة يوكي بسرعة، على أمل أن يقوم بأداء جيد".