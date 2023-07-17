اشترك
السابق / تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو التالي / دومينيكالي: تأثير فيلم براد بيت حول الفورمولا واحد سيُماثل وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة"
فورمولا 1 أخبار

فيتيل: التخلي عن دي فريز "قاسٍ" و"وحشي"

وصف سيباستيان فيتيل سائق الفورمولا واحد السابق، طريقة تخلي ألفا تاوري عن خدمات نيك دي فريز "بالقاسية" و"الوحشية" معبراً عن دعمه للسائق الهولندي.

نيك دي فريز، ألفا تاوري

قاد فيتيل لصالح الفريق الذي كان يُعرف سابقاً باسم تورو روسو، قبل الانتقال إلى ريد بُل التي حقق معها 4 ألقاب، ومن ثم انتقل إلى فيراري.

لكنه حافظ على صداقته مع فريق مليتون كينز ومديره كريستيان هورنر.

وضمن معرض كلامه في مقابلة على هامش مهرجان "غوودوود للسرعة"، شدد فيتيل على أنه مسرور لعودة زميله السابق دانيال ريكاردو (بديلاً عن دي فريز) إلى السباقات، لكنه انتقد الطريقة التي تم التخلي بها عن خدمات دي فريز.

فقال: "يخامرني شعور مختلط إزاء المسألة".

وأكمل: "أنا مسرور جداً من أجل دانيال، مسرور جداً. أنا أحبّه، وقد شاركت معه والتقيته خلال التجارب. وأنا مسرور جداً من أجله".

وتابع: "بالمقابل، عليّ أن أكون صادقاً كذلك. ما حدث أمر مؤسف حقاً بحق نيك، الطريقة التي انتهت بها الأمور. أعتقد أنه حظي بفرصة رائعة".

وأردف: "ربما لم تسر الأمور لصالحه أو كما كان يتوقع، أو كما كان الآخرون يتوقعون. لكن من القاسي حقاً أن ينتهي كل شيء بهذا الشكل المفاجئ. إنها طريقة وحشية".

اقرأ أيضاً:

وعبّر فيتيل عن أمله بألا يؤثر إنهاء عقد دي فريز على مسيرته المهنية المستقبلية.

فقال: "التقيته العام الماضي للمرة الأولى، وبدا لي كشخص جيد جداً، وهو سائق جيد".

وأكمل: "لقد فاز بلقب الفورمولا 2، لقد فاز ببطولات عالمية. وهو يمتلك اسماً معروفاً وآمل ألا يؤثر ما حصل على مسيرته المهنية".

وأردف: "ربما لم تسر السباقات العشر كما كان يريد. لا نعلم السبب، ونحن نقيّم من الخارج، وثانياً، ما زال سائقاً جيداً جداً".

واسترسل: "لذا، لا بد من أن أتعاطف معه لأن ما حصل قاسٍ جداً بالنسبة له، وآمل ألا يؤثر ذلك على مسيرته".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، كشف مارك ويبر زميل فيتيل السابق، بأنه نصح ريكاردو بعدم ترك معسكر ريد بُل نهاية 2018، وأبدى حذره من التوقعات بأن الأسترالي سيجاري سرعة زميله الجديد يوكي تسونودا. 

فقال: "أردتُ له البقاء مع ريد بُل، أعتقد أنه يعلم بأنني كنت أحاول إقناعه بالبقاء".

وأردف: "من الواضح أنه كان يريد الانتقال إلى رينو حينها، من ثم إلى مكلارين، وها هو يعود".

وأضاف: "عقارب الساعة لا تكذب، إما أن تتلقى الضغط من زميلك أو أن تكون أنت من يسبب الضغط. لذا عاد إلى السباقات الآن".

واختتم: "عليه الآن مجاراة يوكي بسرعة، على أمل أن يقوم بأداء جيد".

المشاركات
التعليقات

تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو

دومينيكالي: تأثير فيلم براد بيت حول الفورمولا واحد سيُماثل وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة"
نيك دي فريز More from
نيك دي فريز
ضمّ ريكاردو يعكس رغبة ألفا تاوري بوجود سائق خبير

ضمّ ريكاردو يعكس رغبة ألفا تاوري بوجود سائق خبير

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

ضمّ ريكاردو يعكس رغبة ألفا تاوري بوجود سائق خبير ضمّ ريكاردو يعكس رغبة ألفا تاوري بوجود سائق خبير

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

فورمولا 1

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

ألفا تاوري More from
ألفا تاوري
تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو

تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو

فورمولا 1

تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو

ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد

ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين

فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين

F1 فورمولا 1

فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين

هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل

هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل

ويليامز: هدوء وثقة ألبون "ينتشران ضمن صفوف كامل الفريق"

ويليامز: هدوء وثقة ألبون "ينتشران ضمن صفوف كامل الفريق"

F1 فورمولا 1

ويليامز: هدوء وثقة ألبون "ينتشران ضمن صفوف كامل الفريق" ويليامز: هدوء وثقة ألبون "ينتشران ضمن صفوف كامل الفريق"

فيراري: تعزيز ثقة السائقَين مفتاح أساسي للتقدم في الفورمولا واحد

فيراري: تعزيز ثقة السائقَين مفتاح أساسي للتقدم في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

فيراري: تعزيز ثقة السائقَين مفتاح أساسي للتقدم في الفورمولا واحد فيراري: تعزيز ثقة السائقَين مفتاح أساسي للتقدم في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك