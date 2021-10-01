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فيتيل: الاهتمامات البيئية يجب أن تكون "حقيقية" وليست لمجرد "الشهرة"

قال سيباستيان فيتيل أنه لن يروّج لمبادراته البيئية "فقط كي ينظر إليها الناس"، بل لأنه يمتلك شغفاً كبيراً واهتماماً "حقيقياً" بالعمل على مساعدة الكوكب.

فيتيل: الاهتمامات البيئية يجب أن تكون "حقيقية" وليست لمجرد "الشهرة"

لطالما تكلم فيتيل حيال اهتماماته البيئية هذا الموسم، حيث شارك في عدد من الفعاليات وانخرط في العديد من المبادرات الخاصة بهذا الشأن.

وخلال فترة الحجر العام الماضي، أكمل فيتيل دروساً خاصة في الزراعة البيئية. كما شارك في فعالية لبناء مسكن للنحل ضمن مدرسة، وذلك قبيل جائزة النمسا الكبرى.

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وشوهد فيتيل كذلك وهو يساعد في جمع مخلفات الجمهور من المدرجات بعد جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، كما تكلم كذلك عن ضرورة اهتمام الفورمولا واحد بالمستقبل قبيل جائزة هولندا الكبرى.

وضمن معرض كلامه بعد جائزة روسيا الكبرى، أوضح بطل العالم أربع مرات أنه وبينما تساعده شهرته كسائق فورمولا واحد على نشر رسائل التوعية البيئية، لكن مشاركته الفعلية في المشاريع البيئية الحقيقية مهمة أكثر بالنسبة له.

فقال: "أنا لا أقوم بهذه الأمور فقط كي ينظر الناس إليها ويتابعوها".

وأكمل: "أولاً، لطالما أردتُ ضمان صحة وجودة أي عمل أقوم به. وفي الحقيقة، هذا يساعد المكان الذي نعيش فيه وما نقوم به".

وتابع: "لذا، يجب أن أتكلم عن تلك المبادرات الخاصة بالنحل. لقد أنشأنا مساحة أو مكاناً لها للعيش. وذلك أمر يجب أن تكون له الأولوية على الدوام".

وأردف: "من الرائع اهتمام الناس بهذه الأمور، وهذا ما قد يُلهمهم للمشاركة كذلك، أو التفكير في هذه المسائل ومراجعة طرق تصرفهم وما يقومون به، لمحاولة المساهمة".

واسترسل: "لكنني أعتقد أن الأولوية بالنسبة لي على الدوام هي أن تكون تلك المساهمة حقيقية وأن تكون ذات معنى. من الرائع أن نتكلم عما يجب القيام به، لكنني أعتقد أنه من الضروري أن نقوم بالعمل بأنفسنا".

واستطرد: "وإلا، أعتقد أنه لن يكون عملاً حقيقياً نابعاً من إرادة فعلية".

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وبات فيتيل أحد الأصوات المنادية بالاهتمام بالبيئة منذ العام الماضي، لكن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري كشف أن اهتمامات الألماني البيئية ازدادت خلال نهاية فترة عمله مع الحصان الجامح.

فقال: "أعتقد أن المواسم الأخيرة له، شهدت اهتمامه بالمزيد من تلك القضايا".

وأكمل: "كان يناقشها، وكنا بالتأكيد على دراية بها. من الرائع أن نرى أنه ومع التقدم بالعمر يزداد اهتماماً بتلك المسائل".

واختتم: "إنه بالتأكيد يبذل الكثير من الجهد والتركيز عليها. وهذا ليس أمراً مفاجئاً، بل من الرائع رؤيته".

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