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فيتيل استوحى اسم سيارته أستون مارتن في الفورمولا واحد من بطلة أفلام "جيمس بوند"

كشف سيباستيان فيتيل أنه سمّى سيارته أستون مارتن في الفورمولا واحد على اسم هوني رايدر، بطلة فيلم "جيمس بوند" الأصلي.

فيتيل استوحى اسم سيارته أستون مارتن في الفورمولا واحد من بطلة أفلام "جيمس بوند"

لدى بطل العالم أربع مرات عادةٌ بإطلاق أسماء فتيات على سياراته التي يقودها في الفورمولا واحد، من بينها: مارغريتا، لوسيوس ليز، راندي ماندي، كايت و"أخت كايت الشقية"!

ومع انضمامه حديثاً إلى فريق أستون مارتن التي تمتلك صلاتٍ وثيقة بأفلام جيمس بوند الشهيرة، حيث كانت سياراتها تظهر على الدوام في تلك الأفلام - قرر فيتيل المواصلة على هذا النهج.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي اف1" حيال اختياره ذاك، قال الألماني: "هوني رايدر… الأولى من نوعها. قصة جديدة، لذا قررنا أن هذا اسم جيد".

وهوني رايدر اسم بطلة فيلم "جيمس بوند" حيث لعبت الدور الممثلة السويسرية أورسولا أندريس في الفيلم الذي صدر عام 1962 "الدكتور نو".

وكشف فيتيل أن هذا الفيلم هو المفضّل لديه بين جميع أفلام "جيمس بوند"، مع الممثل القدير الراحل شون كونري كأفضل من مثّل هذا الدور.

"فيلمي المفضل؟ أفضل ’بوند’؟ أعتقد أنه شون كونري، وكذلك بيرس بروسنان. لكن نعم، شون كونري، أعتقد أن أسلوبه جميل للغاية. أي فيلم هو الأفضل؟ أحبّ الفيلم الأول كثيراً. لقد أطلقَ السلسلة الشهيرة، وكذلك مع البطلة هوني رايدر أيضاً" قال سائق أستون مارتن.

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ويتجه فيتيل لخوض أول سباق له مع أستون مارتن في البحرين بعد تجارب شتوية صعبة عانت خلالها السيارة من مشاكل في الموثوقية.

لكن وبالرغم من ذلك، أوضح فيتيل أنه ليس قلقاً على الإطلاق حيال الوضع، حيث يرى أن الفريق قادر على تحقيق تقدم كبير.

فقال: "لا أعتقد أن أي فريق جاهز بالكامل للتحديات المقبلة. أمامنا الكثير من السباقات، لم تسر التجارب الشتوية كما كنا نريد، لكن هذا هو واقع الحال".

واختتم: "أنا واثق من تواجدنا في موقع مقبول. لذا آمل أن نستفيد بشكل جيد من وقتنا على الحلبة لمحاولة التحسين بسرعة والاستعداد للتصفيات والسباق".

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