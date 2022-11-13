فيتيل: أنا وسترول كان بإمكاننا العمل سويًا على نحو أفضل في سباق البرازيل القصير
يعتقد سيباستيان فيتيل أنه وزميله ضمن صفوف أستون مارتن لانس سترول كانا بإمكانهما القيام بعمل أفضل بعد أن كادا أن يصطدما ببعضهما البعض في سباق البرازيل القصير.
حاول الألماني تجاوز زميله سترول بالتوجه إلى المنعطف الثالث في اللفة 9 من السباق، لكن الكندي دافع بعدائية وأجبر زميله على الخروج عن المسار إلى المنطقة العشبية.
وفي حين أنهما لم يحتكّا ببعضهما البعض وتمكن فيتيل من العودة إلى السباق، لكن سترول تلقّى عقوبة 10 ثوانٍ جرّاء قيادته الخطيرة.
وبالحديث عن تلك الواقعة عقب السباق، أوضح فيتيل أنه لم يكن منزعجًا للغاية مما حدث، لكنه كان يتساءل عما إذا كان من الضروري أن يتنافسا في مواجهة بعضهما البعض على الإطلاق.
فقال: "لا أعتقد بأنه كان هنالك احتكاك بيننا، كان ذلك قريبًا. مجرد أجزاء من الثانية منعت ذلك. لكنني توجهت إلى الجهة الداخلية، والمساحة أُغلقت أمامي. خرجت عن المسار وكان من الصعب العودة".
وأضاف: "تمكنت من العودة في النهاية، لكن كان بإمكاننا العمل سويًا وكنا لنتمكن من الاستفادة من الوتيرة التي كانت لدينا".
واعترف فيتيل أنه كان ليكون من المنطقي أكثر بكثير لو تعاون هو وسترول لمحاولة التقدم إلى الأمام.
فقال: "إنه خط رفيع، فأنت تحاول القتال من أجل مركزك. من المهم أن تدافع بطبيعة الحال، لكن على الجانب الآخر عليك دومًا تقييم الوضع وإذا ما كنت تخسر أكثر مما تكسب، كما أنه من المفترض أن نحاول العمل سويًا".
واختتم: "في النهاية، كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، كلانا، لمحاولة التقدم وتحقيق نتيجة أفضل لنا وللفريق، وليس خسارة كل هذا الوقت ومن ثم تحقيق تقدم بسيط".
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