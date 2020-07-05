فيتيل: أنا سعيد لأني انزلقت لمرّةٍ واحدة في سباق النمسا

أخفق بطل العالم الرُباعي في التأهّل إلى القسم الثالث من التجاب التأهيلية يوم أمس السبت حيث بدأ سباق النمسا من المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق.

واستطاع السائق الألماني التقدّم إلى المركز الثامن لحين تعرّضه لحادث مع كارلوس ساينز الإبن في اللّفة 23 أرجعه إلى المركز الـ 15. وقد أنهى فيتيل السباق في المركز العاشر في الوقت الذي نجح فيه زميله شارل لوكلير بالصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني.

وقال فيتيل "لأكون صريحًا، أنا سعيدٌ كوني انزلقت لمرةٍ واحدة. قيادة السيارة كانت صعبة. كان المنعطف ضيقًا وأعتقد بأنني اصطدمت بكارلوس من مكلارين. لقد قام بالالتفاف نحو اليمين عند دخولي إلى المنعطف وفقدت بعدها السيطرة على السيارة".

وأضاف "ولكني فقدت السيطرة على السيارة عدّة مرات اليوم. أنا سعيد كوني انزلقت لمرةٍ واحد فقط".

أشار فيتيل خلال السباق بأنه كان من الصعب قيادة السيارة مقارنةً بيوم الجمعة، حيث علّق على ما حدث في السباق قائلاً "لا نعلم ما الذي حدث. علينا مراجعة البيانات ولكنه كان من الصعب قيادة السيارة".

واختتم "حاولت بذل قصارى جهدي ومن الواضح بأننا حصلنا على المساعدة من سيارة الأمان. كان السباق ممتعًا في النهاية، ولكنها ليست النتيجة التي كنت أرغب بها".