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فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

بات سيباستيان فيتيل مهدّدًا بشطب نتيجته من سباق جائزة المجر الكبرى اليوم الأحد بعد عدم قدرة "فيا" على أخذ عيّنة وقود كافية من سيارته.

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

حلّ فيتيل ثانيًا في سباق المجر بعد تقدّمه في الترتيب على إثر فوضى المراحل الافتتاحيّة، وخسر بفارقٍ طفيف لصالح إستيبان أوكون سائق ألبين.

ومثّلت هذه منصّة تتويج فيتيل الثانية هذا العام لصالح أستون مارتن، لكنّ بطل العالم أربع مرّات بات مهدّدًا بالإقصاء.

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إذ فشلت "فيا" في أخذ وقودٍ كافٍ من سيارة فيتيل خلال الفحوصات التي تلي السباق من أجل توفير عيّنة اللتر الواحد التي تفرضها القوانين، حيث كان موظّفو "فيا" قادرين على استخراج 0.3ل فقط من الوقود من سيارة الألماني.

ولم يُكمل فيتيل لفّة التبريد بعد عبور العلم الشطرنجي، وأوقف سيارته بجانب المسار عند المنعطف الـ 12 بعد أن طلب منهم مهندسه إيقافها.

لذا استُدعي ممثّلٌ عن أستون مارتن للتوجّه إلى المراقبين في المجر حيال هذه الواقعة.

وفي حال شطب نتيجة فيتيل فستتمّ ترقية هاميلتون إلى المركز الثاني وسيرث كارلوس ساينز الإبن آخر مراكز منصّة التتويج لصالح فيراري.

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