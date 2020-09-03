فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
21 ساعات
:
51 دقيقة
:
17 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

المشاركات
التعليقات
فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

يعتقد سيباستيان فيتيل أنّ أمام الفورمولا واحد "جبلًا ضخمًا لصعوده" من أجل ضمان استدامتها بعد 10 أعوامٍ من الآن، حيث قال بأنّها لا تزال بحاجة لأكثر من تغييرات القوانين المخطّط لها من أجل ضمان نموّها وبزوغها أكثر.

في ظلّ العالم المتغيّر السريع الحالي، وإظهار أزمة وباء كورونا مدى إمكانيّة تغيّر الوضع العالميّ سريعًا، يعتقد فيتيل بأنّه لا يزال على الفورمولا واحد العمل بجهدٍ أكبر من أجل التأقلم مع ما حولها.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام قبيل جائزة إيطاليا الكبرى، أوضح فيتيل نظرته حيال عدم قدرة الفورمولا واحد على الخمود وتوقّع أن تحلّ تعديلات القوانين لموسم 2022 جميع مشاكلها.

وعندما سُئل عمّا يشعر أن تكون عليه الفورمولا واحد بعد عقدٍ من الزمن، قال فيتيل: "أعتقد بأنّه سؤالٌ مثيرٌ للاهتمام. أوّلًا أعتقد بأن لا أحد بالتأكيد اعتقد قبل نصف عامٍ من الآن أنّ العالم سيكون في الوضع الذي هو عليه الآن. إنّه سؤالٌ عمّا سيكون عليه العالم في غضون 10 أعوام؟ لذا أعتقد بأنّه سؤالٌ يصعب للغاية فيه النظر إلى الفورمولا واحد فقط".

وأكمل: "برأيي فإنّ الفورمولا واحد أمام جبل ضخمٍ لتسلّقه من أجل الحفاظ على وجودها ومواصلة اجتذاب المشجّعين وتشارك العواطف والشغف".

وأردف: "يتغيّر العالم سريعًا. أعتقد بأنّ أمام الفورمولا واحد أكثر من مجرّد التأقلم. أعلم أنّ هناك تغييرات القوانين القادمة في 2022، لكنّني أشكّ في أنّها ستكون كافية".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الصورة الأشمل للفورمولا واحد، فإنّ عليها القيام بالمزيد أكثر من مجرّد تغيير القوانين. نأمل جميعًا أن يوفّر تغيير القوانين تقاربًا أكثر بين الفرق ومنافسة أقوى على المسار".

وأضاف: "لكن إلى جانب ذلك فأعتقد بأنّ العالم يتحرّك سريعًا وسيُواجه تحديات أكبر. لا يُمكن للفورمولا واحد البقاء صامتة والتغافل عن ذلك. لذا أعتقد بأنّه سيكون من المثير للاهتمام رؤية موقعنا في غضون 10 أعوام وموقع الفورمولا واحد".

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

المقال السابق

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

المقال التالي

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

أحدث الأخبار

استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

49د
2
فورمولا 1

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

28د
3
فورمولا 1

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

4
فورمولا 1

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

5
فورمولا 1

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

أحدث الأخبار

استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس
فورمولا 1

ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها
فورمولا 1

فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً
فورمولا 1

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

أحدث ملفات الفيديو

الأبطال: هيمنة مايكل شوماخر 00:31
فورمولا 1

الأبطال: هيمنة مايكل شوماخر

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا 05:28
فورمولا 1

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد 08:09
فورمولا 1

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد

أهم مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 06:49
فورمولا 1

أهم مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى 02:52
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.