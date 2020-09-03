فيتيل: أمام الفورمولا واحد "جبلٌ لتسلقه" من أجل ضمان مستقبلها

في ظلّ العالم المتغيّر السريع الحالي، وإظهار أزمة وباء كورونا مدى إمكانيّة تغيّر الوضع العالميّ سريعًا، يعتقد فيتيل بأنّه لا يزال على الفورمولا واحد العمل بجهدٍ أكبر من أجل التأقلم مع ما حولها.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام قبيل جائزة إيطاليا الكبرى، أوضح فيتيل نظرته حيال عدم قدرة الفورمولا واحد على الخمود وتوقّع أن تحلّ تعديلات القوانين لموسم 2022 جميع مشاكلها.

وعندما سُئل عمّا يشعر أن تكون عليه الفورمولا واحد بعد عقدٍ من الزمن، قال فيتيل: "أعتقد بأنّه سؤالٌ مثيرٌ للاهتمام. أوّلًا أعتقد بأن لا أحد بالتأكيد اعتقد قبل نصف عامٍ من الآن أنّ العالم سيكون في الوضع الذي هو عليه الآن. إنّه سؤالٌ عمّا سيكون عليه العالم في غضون 10 أعوام؟ لذا أعتقد بأنّه سؤالٌ يصعب للغاية فيه النظر إلى الفورمولا واحد فقط".

وأكمل: "برأيي فإنّ الفورمولا واحد أمام جبل ضخمٍ لتسلّقه من أجل الحفاظ على وجودها ومواصلة اجتذاب المشجّعين وتشارك العواطف والشغف".

وأردف: "يتغيّر العالم سريعًا. أعتقد بأنّ أمام الفورمولا واحد أكثر من مجرّد التأقلم. أعلم أنّ هناك تغييرات القوانين القادمة في 2022، لكنّني أشكّ في أنّها ستكون كافية".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الصورة الأشمل للفورمولا واحد، فإنّ عليها القيام بالمزيد أكثر من مجرّد تغيير القوانين. نأمل جميعًا أن يوفّر تغيير القوانين تقاربًا أكثر بين الفرق ومنافسة أقوى على المسار".

وأضاف: "لكن إلى جانب ذلك فأعتقد بأنّ العالم يتحرّك سريعًا وسيُواجه تحديات أكبر. لا يُمكن للفورمولا واحد البقاء صامتة والتغافل عن ذلك. لذا أعتقد بأنّه سيكون من المثير للاهتمام رؤية موقعنا في غضون 10 أعوام وموقع الفورمولا واحد".