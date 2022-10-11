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فيتيل: ألونسو كان "عدائياً بعض الشيء" في المنعطف الأخير من سباق سوزوكا

قال سيباستيان فيتيل أن فرناندو ألونسو "كان عدائياً بعض الشيء" خلال معركتهما على المركز السادس في المنعطف الأخير من حلبة سوزوكا ضمن منافسات جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

فيتيل: ألونسو كان "عدائياً بعض الشيء" في المنعطف الأخير من سباق سوزوكا

كان ألونسو يقترب بسرعة بعد توقفه الأخير على إطارات "انترميديت" جديدة، ما منحه أفضلية كبيرة على صعيد الوتيرة مقارنة بمنافسيه، ما سمح له باكتساب المراكز التي خسرها خلال وقفة الصيانة تلك.

وكان فيتيل أمام الإسباني في اللفة الأخيرة، حيث اتجه ألونسو إلى الجهة الداخلية، لكن فيتيل تمسك بموقعه من الجهة الخارجية ليكسب أفضلية طفيفة.

وضغط كل منهما بأقصى قوة حتى خط النهاية ليعبراه جنباً إلى جنب، حيث احتفظ فيتيل بالمركز وبفارق 0.011 ثانية فقط.

 

وكانت قد جمعتهما حادثة خلال بداية السباق حيث تلامسا وانزلق فيتيل نتيجة لذلك.

ومع عدم وجود ما يخسره عقب تراجعه حتى آخر الترتيب بعد العلم الأحمر غامر فيتيل ووضع إطارات "انترميديت" عندما سنحت له الفرصة، وهذا ما أدى لتقدمه في الترتيب.

حيث قال الألماني معلقاً على معركته مع ألونسو: "لقد كانت متقاربة جداً، جداً. كان عدائياً بعض الشيء إن صح التعبير".

وتابع: "لكن، كان هناك بعض الحيرة لأن اللاسلكي لم يكن يعمل، واعتقدتُ أن إدارة السباق غيرت رأيها فيما يتعلق بمدة السباق، لم أكن أعلم حقاً الوضع حقاً".

وفيما يتعلق بحادثة اللفة الأولى، قال: "تلامسنا. اتجهت يساراً لأن انطلاقته كانت ضعيفة، بينما كانت انطلاقتي جيدة".

وأردف: "لكن إطاراتي دارت حول نفسها كثيراً بسبب بقع المياه وخسرتُ السيطرة على السيارة، من ثم تلامسنا وخسرتُ السيطرة تماماً. لكن التقدم كان رائعاً لاحقاً".

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تصوير: صور موتورسبورت

وأوضح فيتيل أن قرار الانتقال إلى إطارات "انترميديت" بعد إعادة انطلاقة السباق تمت مناقشته في وقت سابق.

فقال: "لقد تكلمنا عن ذلك بالفعل. من الواضح أنني اتخذتُ القرار حيال موعد الانتقال، وسار كل شيء بشكل جيد جداً".

وبعد إنهائه سابعاً في جولة سنغافورة الماضية، اعترف فيتيل بأنه استمتع بالوتيرة القوية التي قدمها في اليابان كذلك.

حيث أضاف: "لقد دفعنا السيارة إلى موقع ربما لا تنتمي إليه. الفصل بين سيارتي ألبين - الأسرع منا كثيراً، لكننا نجحنا بالتمسك بموقعنا. أحببتُ كل شيء في هذا المكان".

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