فيتيل: أفتقر لوتيرة المنافسة على النقاط في الوقت الحالي

أكمل فيتيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى بالمركز الـ 13، ليُعادل نتيجته في السباق السابق بالبرتغال، فيما حل بالمركز الـ 15 ضمن السباق الافتتاحي في البحرين، وحلّ كذلك في ذات المركز في إيمولا بعد انسحاب متأخر، وعليه لم يسجّل بعد أيّة نقاط مع فريقه الجديد.

وقد حصل فيتيل لسباق برشلونة على الأرضية الجديدة التي استخدمها زميله لانس سترول في بورتيماو، إذ وبالرُغم من النتيجة المخيبة للآمال، إلّا أنه أصر على أنه كان أسعد مع السيارة.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسنًا، شعرت بارتياح أكبر. لكنني أفتقر في الحقيقة لوتيرة المنافسة على النقاط".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا لنقوم بشيء مختلف في السباق، لكن عليّ النظر من جديد في مجرياته. إجمالًا، أعتقد بأننا نستحق الموقع الذي نتواجد فيه في الوقت الحالي".

هذا وأشار فيتيل إلى أنّ سباقه قد تأثّر عندما علق خلف كيمي رايكونن على متن سيارة ألفا روميو.

حيث قال: "بضعة أعشار من الثانية وبضعة مراكز انطلاقة من الممكن أن يصنعوا الفارق. لذلك اليوم لم يكن هنالك للأسف فارق أو مجال أمامنا. خسرنا بعض الوقت بطبيعة الحالي خلال وقفة الصيانة الأولى، وتوقفنا مبكرًا في المرة الثانية، حيث علقت خلف سيارة ألفا روميو ومن ثمّ استهلكت الإطارات بشكل مفرط. وهذا كان وضع سباقنا بشكل كبير".

واعترف فيتيل بأن المعركة الحالية ضمن فرق الوسط محتدمة للغاية، قائلًا: "أعتقد بأن الجميع يحاولون إحراز التقدم، لذلك من الصعب إحراز تقدم أكثر من الآخرين بكثير. كنت متفاجئًا اليوم بأداء ألبين، لم يكونوا سريعين للغاية في السباق. توقعت أن يكونوا أسرع، كونهم كانوا كذلك وبفارق كبير بالأمس".

واختتم: "من الواضح أن المعركة محتدمة للغاية، إذ وعلى نحوٍ مساوٍ كانت ألفا تاوري أسرع بكثير في السباق مما كانت بالأمس. كل نهاية أسبوع تشهد وضعًا مختلفًا بعض الشيء".