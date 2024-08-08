فيتيل "أزعج" مجلس إدارة أستون مارتن خلال موسمه الأخير في الفورمولا واحد
قال مات بيشوب مدير قسم الاتصالات السابق لدى أستون مارتن أن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد، قد "أزعج" بعض المدراء في الفريق خلال موسمه الأخير ضمن البطولة.
سيباستيان فيتيل
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كتب بيشوب عموداً في مجلة "Motor Sport"، تكلم فيه حول الأشهر الأخيرة من مسيرة فيتيل في الفورمولا واحد، حيث اعتزل بنهاية موسم 2022.
عمل بيشوب بشكل مباشر مع فيتيل خلال موسمي 2021 و2022، وكتب حول العمل المجتمعي والبيئي الذي بدأ يهتم به فيتيل في تلك الفترة.
وتكلم حول "فندق النحل" الذي أقامه فيتيل في حلبة ريد بُل رينغ خلال جائزة ستيريا الكبرى 2021، وعمله مع المتطوعين لتنظيف مدرجات سيلفرستون بعد جائزة بريطانيا الكبرى.
كما تكلم حول رغبة فيتيل بالكلام حول حقوق الإنسان، العدالة والشمولية، الأمر الذي وضع البطل الألماني في موقف صعب.
حيث قال: "خلال تلك الأشهر، واصل فيتيل الكلام وتقديم الدعم للمسائل الإنسانية وتلك التي تتعلق بأزمة المناخ".
وأكمل: "نتيجة لما قاله، ورغم أن تلك التصريحات كانت تعجب أغلب المتابعين والصحفيين، لكنها بدأت تُزعج أغلب مدراء الفريق في أستون مارتن".
وأضاف: "لكنه حين سمع بذلك، قال: ’لا يهمني، عليّ القيام بما هو صحيح’".
من جهة أخرى، وصف بيشوب، فيتيل، بأنه "أحد أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب كان لي شرف التعرّف عليهم في حياتي".
كما تكلم عن واقعة كان شاهداً عليها، حين قام فتى مصاب بالاكتئاب الشديد بالتواصل مع فريق أستون مارتن.
وحين علم فيتيل بالأمر، تكلم مع الفتى لأكثر من 20 دقيقة عبر تطبيق ’زووم’ لمحاولة مساعدته في التعافي ذهنياً وعاطفياً.
كما كتب له رسالة من أربع صفحات بخطّ يده، وطلب من بيشوب إيصالها.
"مقدار الحبّ والعطف في تلك الرسالة، أثّر بي لدرجة ذرف الدموع" قال بيشوب.
وأكمل: "هناك الكثير من الأمثلة حول كرمه اللامحدود وحساسيته المرهفة، أمثلة أكثر من أن تُحصى".
سيباستيان فيتيل
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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