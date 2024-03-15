فيتيل أرسل رسالة تشجيعية إلى بيرمان قبل سباق جدة
كشف أوليفر بيرمان أنه تلقى رسالة تمنّيات "بالحظ الجيد" من قبل سيباستيان فيتيل بطل العالم السابق 4 مرات في الفورمولا واحد قبل أن يخوض الناشئ مجريات جولة السعودية بديلاً عن كارلوس ساينز.
أوليفر بيرمان، فيراري
زاك موجر/ صور لات
مع تعرض ساينز لالتهاب الزائدة الدودية واضطراره للخضوع إلى عمل جراحي، تم استدعاء بيرمان سائق الفورمولا 2 ليقود بديلاً عنه بدءاً من التجارب الحرة الثالثة.
وكاد الناشئ الموهوب أن يتأهل للقسم الثالث من التصفيات، لينطلق في السباق من المركز 11.
ورغم ذلك، نجح بتعويض المراكز لينهي سباقه سابعاً، بينما أحرز شارل لوكلير المركز الثالث على متن سيارة فيراري الأخرى، خلف ثنائي ريد بُل.
وأوضح بيرمان صاحب الـ 18 عاماً أنه تلقى رسائل تمنيات "بالحظ الجيد" وتهنئات بعد انتهاء السباق، ومن بينها رسالة من فيتيل بطل العالم أربع مرات، والذي اعتزل الفورمولا واحد نهاية موسم 2022.
حيث قال بيرمان: "تلقيت الكثير من التهاني، وكذلك رسائل تمنيات بالحظ الجيد قبل السباق".
وأكمل: "لكن المفضلة كانت من سيباستيان فيتيل. أنا معجب كبير به منذ فترة طويلة. حتى اعتزاله. لطالما كنت معجباً به. لذا فإن تلقي رسالة منه كان أمراً خاصاً حقاً".
وتابع: "معرفة أنه كان يتابعني وضع بعض الضغط عليّ، لكنه كان ضغطاً جيداً".
وكشف بيرمان أن ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قد أرسل له برسالة كذلك.
فقال: "أرسل لي رسالة لطيفة حقاً بعد السباق، كنت مسروراً حقاً بذلك".
وأكمل: "كما احتضنني لويس (هاميلتون) أيضاً بعد السباق. كان ذلك جميلاً بأن أتلقى الثناء. كانت لحظة شعرت فيها بالفخر".
وأشار بيرمان إلى المستوى المرتفع الذي يتطلبه العمل في بطولة مثل الفورمولا واحد.
فقال: "أعتقد أن ما فاجأني في عطلة نهاية أسبوع الفورمولا واحد هو كمية العمل المطلوب، هناك الكثير من الفعاليات الإعلامية، والكثير من الأمور التقنية أكثر من الفورمولا 2".
كما أثنى على دقة جهاز محاكاة فيراري للسماح له بالانتقال السلس بين التحضير للقيادة والقيادة الفعلية على المسار.
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