فيتيل أرسل رسالة إلى لوكلير يطمئن عليه بعد حادثة فرنسا

على هامش جائزة المجر الكبرى، أعلن سيباستيان فيتيل اعتزاله بحلول نهاية الموسم الجاري.

وأثار هذا الخبر العديد من ردات الفعل والتصريحات من قبل الجميع في البطولة وعالم رياضة السيارات عموماً، حيث أفصح لوكلير عن إعجابه بزميله السابق.

وكان أصيل موناكو قد تعرض لحادثة في سباق بول ريكار حيث بات يتأخر الآن بفارق 63 نقطة عن ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام.

وضمن معرض كلامه تعقيباً على خبر الاعتزال، كشف لوكلير بأن فيتيل قد أرسل له رسالة نصية بعد سباق فرنسا للاطمئنان عليه وتقديم الدعم له.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك الكثير من الذكريات التي تجمعنا سوية، لكنها بالتأكيد ليست على الحلبة".

وأكمل: "جميعها ذكريات في المصنع، والطريقة التي تطورت بها علاقتنا على مر السنين لأنني وصلت في عامي الأول وكنتُ معجباً للغاية بكل شيء".

وأردف: "ربما كنتُ غريباً بعض الشيء بالنسبة له، لأنني خجول ولا أعرف ماذا يجب أن أقول عندما أتواجد معه".

واسترسل: "لكنه صديق. وقد أرسل لي رسالة نصية، كما فعل بعد سباق الأحد. يحاول على الدوام رفع معنوياتي عندما أمر بأوقات صعبة".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وكان لوكلير قد تحمل مسؤولية الحادثة في بول ريكار، لكنه شدد على عدم ترك الجانب السلبي من ذلك يؤثر عليه.

فقال مؤكداً على أهمية ترك كل ذلك وراءه: "بالتأكيد عليّ ذلك. لا فائدة من التحسر على الأخطاء أو البقاء في الماضي".

وأكمل: "ارتكبتُ خطأ، كلفني الكثير من النقاط وأنا أدرك ذلك".

وتابع: "عليّ المضي قدماً، التركيز مئة بالمئة على عملي، محاولة تقديم أفضل ما يمكن، محاولة الفوز بهذا السباق وأنا واثق من أن الأمور ستسير نحو الأفضل".

بالمقابل، نفى لوكلير أية تكهنات بأن سبب الحادث عوامل خارجية.

فقال: "أنا من يقود السيارة في نهاية المطاف، وأنا من ارتكب الخطأ. لذا، نعم تتغير الظروف في كل لفة، لكن ذلك ينطبق على الجميع".

واختتم: "من الواضح أن المهمة تصبح أصعب عندما تكون على الحدود القصوى، لكنني أعتقد أن هذا ما يواجهه الجميع".