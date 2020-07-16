فيتيل: أخوض "محادثات حرة" مع ريسينغ بوينت في تلك المرحلة

تصاعدت الأسبوع الماضي التكهنات التي تشير إلى أنّ فيتيل قد تلقى عرضًا من ريسينغ بوينت للانضمام إلى فريقها عندما يشارك تحت اسم أستون مارتن في 2021.

ومن المرجّح أن يحل الألماني مكان سيرجيو بيريز، حيث أشارت مصادر إلى أنّ المكسيكي قد يغادر أسوار ريسينغ بوينت إذا ما فعّل الفريق بند فك الارتباط ضمن عقده طويل الأمد بحلول نهاية الشهر الجاري.

وعند الضغط عليه للحديث حول ارتباط اسمه بمستقبل ضمن صفوف أستون مارتن خلال المؤتمر الصحفي المقام على هامش جائزة المجر الكبرى اليوم الخميس، قلّل فيتيل من تكهنات اقترابه من توقيع عقد معهم، لكنّه أكّد بأنّ هنالك محادثات دائرة في هذا الشأن.

فقال: "حسنًا، في تلك المرحلة، أعتقد بأنّها مجرد محادثات. قلت الأسبوع الماضي بأنّني خضت محادثات مع رينو على سبيل المثال، لذلك أعتقد بأنّها فقط محادثات في الوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أنّه وضمن مرحلة لاحقة مع أي طرف، يصبح الأمر أكثر جدية. لكن في هذه المرحلة، الحقيقة هي أنّه ليس هنالك أمر لإعلانه ولا شيء أكثر من مجرد محادثات حرة".

وبالرُغم من أنّ الموعد النهائي لبند فك الارتباط مع نهاية شهر يوليو/تموز الجاري يعني أنّ هنالك بعض الضغط على ريسينغ بوينت لتقرر ما ستُقدم على فعله، لكنّ فيتيل نفسه قال بأنّه لا يشعر بأنّ عليه التعجّل في اتّخاذ قرار من جانبه.

"سأصبر لبعض الوقت على الأرجح، لنفسي بشكل أهم كي أتّخذ قراري، القرار الأنسب لصالحي" قال الألماني.

وتابع: "ومن ثمّ بمجرد أن يكون هنالك ما يمكن إعلانه، ما يُمكن قوله، عندها سيكون ذلك الوقت المناسب في المستقبل لفعل ذلك. أي احتمالات عند هذه المرحلة ما تزال مفتوحة، إذ لا أعلم إذا ما كنت سأتواجد في البطولة العام المُقبل أم لا. لذلك فأنا لست مضغوطًا لاتّخاذ قراري بالاستمرار".

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان يشعر بأنّ أستون مارتن باتت الآن فرصته الواقعية الوحيدة لتأمين مقعد تنافسيّ لموسم 2021، قال فيتيل: "حسنًا، أعتقد بأنّ هنالك زاويتين للنظر في ذلك الأمر. الأولى هي أيّ المقاعد متاحة وأيّها غير متاحة. إذ أرى بأنّني في ذلك الجانب أملك معلومات قليلة للغاية فيما يتعلق بعقود السائقين وطبيعتها، إلى آخره".

واختتم: "الزاوية الأخرى هي أنّني أتواجد في البطولة منذ فترة طويلة، حيث أنّك لا تعلم مطلقًا ما يمكن أن يحدث. يمكن للأمور دومًا أن تتغير بسرعة، ولذلك أرى أنني بحاجة لاتّخاذ القرار بنفسي ومن ثمّ أرى ما إذا كانت هنالك فرصة مناسبة في تلك الوجهة".