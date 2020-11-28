فيتيل: ما تزال لدينا الفرصة لتسجيل نقاط جيدة في سباق البحرين

حجزت فيراري صف الانطلاق الأوّل في البحرين الموسم الماضي، لتخرج بخيبة أمل في تصفيات هذا العام إثر عجزها عن المرور إلى القسم الأخير من التجارب التأهيلية.

وضمن معرض حديثه عقب حصة التصفيات، أبدى فيتيل تفاؤله حيال السباق، حيث يعتقد أنّه ما تزال هنالك فرصة جيّد لتسجيل بعض النقاط.

فقال: "لقد كانت حصّة صعبة ومحتدمة. أعتقد بأنّ سرعتنا على المقطع الثاني لم تكن مثالية، كنت قريبًا للغاية من جورج (راسل)، وربما ذلك لم يساعد".

وأضاف: "كنت أعاني بعد التوقّف، حيث لم تعمل الإطارات الأمامية سوى عند المقطع الأخير. أعتقد بأننا بشكل أو بآخر في الموقع الذي نستحقه نهاية هذا الأسبوع، ولكن السباق في الغد لن يتمحور حول اللفة الواحدة".

وتابع: "لا أريد القول بأنّه ستكون هنالك حرب إطارات في السباق، إذ قد يبدو ذلك قاسيًا بعض الشيء، ولكن معركة إطارات. أرى بأنّ هذه الحلبة قاسية للغاية على الإطارات، وذلك سيكون العامل الحاسم في الغد من أجل إدارتها. لذا في حال نجحنا في ذلك، فستكون لدينا فرصة جيّدة. وإذا تواصلت المعاناة، فسيكون سباقًا طويلًا. لكنني ما أزال أعتقد بأنّ هنالك فرصة جيّدة كي نسجّل بعض النقاط".

من جهته، يأمُل لوكلير أن يخوض سباقًا جيّدًا في الغد، ولا سيّما مع حرية اختيار الإطارات.

فقال: "أعتقد بأنّه كان بوسعنا تقديم المزيد، بمقدورك دومًا القيام بعمل أفضل، لكنني أعتقد بأنّ الوضع هكذا على الجميع. خسرت الكثير من الوقت عند المنعطف الرابع. سننطلق من المركزين الـ 11 والـ 12، سنكون أوّل من يكون لديهم حرية اختيار الإطارات، لا أعلم إلى مدى قد نستفيد من ذلك، كونني واثق للغاية بأنّ الانطلاق على إطارات ميديوم للعشرة الأوائل لن يكون سيئًا للغاية".

وأكمل: "لقد قمنا بأفضل ما لدينا وكان هذا هو الممكن تحقيقه اليوم. آمُل أن يكون بوسعنا خوض سباق جيّد في الغد".