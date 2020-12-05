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فيتيبالدي يتجه للانطلاق من مؤخرة الترتيب في الصخير بعد عقوبة وحدة الطاقة مع هاس

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فيتيبالدي يتجه للانطلاق من مؤخرة الترتيب في الصخير بعد عقوبة وحدة الطاقة مع هاس

يتّجه سائق هاس في الفورمولا واحد بييترو فيتيبالدي للانطلاق من مؤخرة الترتيب في أوّل سباق له في الفئة الملكة في البحرين، وذلك إثر عقوبات تغيير مكونات على وحدة الطاقة.

حصل البرازيلي - الذي يشارك مكان رومان غروجان - على مدّخرة طاقة ونسخة أنظمة تحكم إلكترونية جديدين للتجارب الحرة الثالثة اليوم السبت.

وتعدّ تلك النسخة الثالثة من كلا المكوّنين لهذا الموسم على هذه السيارة، وعليه فقد تخطّى ذلك العدد المحدود بنسختين. وتتمثّل عقوبة التغيير الأول في التراجع 10 مراكز من مكان التأهّل، والثانية خمسة مراكز إضافية، لذلك واقعيًا، فإن التراجع 15 مركزًا يعني بأنّ فيتيبالدي في طريقه للانطلاق من المركز الأخير، ما لم يتلقَ سائق آخر عقوبات مماثلة.

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وكان فيتيبالدي قد خاض يومًا أول جيّدًا مع هاس خلال تجارب الجمعة، حيث حلّ بالمركز الـ 19 في الحصة الأولى إثر أضرار على إطاراته بسبب غلق مكابحه، ومن ثمّ حل في المركز الـ 18 في الحصة الثانية.

من جانبه، صرّح غونتر شتاينر مدير الفريق بالأمس بأنّ فيتيبالدي قد تأقلم بشكل جيّد، وأشار إلى أنّه من المبكّر للغاية مناقشة ما إذا كان سيحافظ على دوره كسائق احتياطي لدى هاس في 2021.

فقال: "لقد تجهّز على نحوٍ جيّد بالفعل خلال الأسبوع الماضي، حيث أنّ علينا ترك الأمور تسير ونحاول تحقيق التقدم معه. لا أعلم في الحقيقة بعد ماذا سيفعل في العام المُقبل، وما إذا كان سيعود للتسابق في سلسلة أخرى. حيث لم نتحدث حول ذلك. لكن بييترو بات صديقًا للفريق خلال العامين اللذين أمضاهما معنا".

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