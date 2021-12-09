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فيتيبالدي سيبقى مع هاس كسائق احتياطي في 2022

أعلن هاس أن بيترو فيتيبالدي سيواصل عمله كسائق احتياطي وتجارب مع فريق الفورمولا واحد حتى الموسم المقبل.

فيتيبالدي سيبقى مع هاس كسائق احتياطي في 2022

ارتبط اسم فيتيبالدي مع هاس منذ 2018، وظهر مع الفريق مرتين في نهاية موسم 2020، حين قاد بديلاً عن رومان غروجان الذي عانى من حادثة مروعة في جائزة البحرين الكبرى، حيث كان المركز 17 أفضل نتائجه في الصخير.

وحضر فيتيبالدي طوال أغلب جولات الموسم الحالي كسائق احتياطيّ لسائقي الفريق ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين. حيث أعلن الفريق أنه سيواصل بدوره في الموسم المقبل.

فقال فيتبالدي حفيد بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد إيمرسون فيتيبالدي: "تملؤني السعادة والحماسة لهذه الفرصة في مواصلة العمل ومساعدة فريق هاس".

وأكمل: "عملت مع الفريق منذ عدة مواسم، وأشعر حقاً أنهم كعائلة لي. لقد تعلمت الكثير وآمل أن أواصل المساهمة في العمل على سيارة الجيل المقبل".

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من جهته، أوضح غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن قرار الاحتفاظ بخدمات فيتيبالدي اتخذ "بسهولة".

فقال: "بيترو يعلم طريقة عملنا كفريق، خاصة بعد أن عمل معنا لفترة طويلة".

وأكمل: "لقد أثبت أنه جاهز للقيادة حالما تسنح له الفرصة".

وتابع: "يسرنا مواصلة العمل معه، ونتطلع قدماً لتواجده معنا في 2022".

يشار إلى أن فيتيبالدي إضافة إلى التزاماته مع هاس، شارك في ثلاثة سباقات إندي كار هذا الموسم مع فريق دايل كوين ريسينغ، من بينها سباق إندي 500، حيث تأهل كأفضل الناشئين.

كما شارك كذلك للمرة الأولى في سلسلة سباقات لومان مع فريق جي-درايف هذا العام، وشارك مرة واحدة فقط في سباقات ستوك كارز البرازيلية.

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