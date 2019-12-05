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فيتنام تضيف منعطفًا آخر لحلبة الفورمولا واحد

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فيتنام تضيف منعطفًا آخر لحلبة الفورمولا واحد
05-12-2019

أضاف القائمون على جائزة فيتنام الكبرى منعطفًا آخر لحلبة الفورمولا واحد الجديدة في محاولة لتعزيز السلامة، وذلك في ظلّ تواصل العمل على الحلبة قبيل إقامة النسخة الأولى من السباق في العام المقبل.

سيرفع التعديل، الذي سيحدث في المقطع الأخير من حلبة هانوي سيتي – العدد الإجمالي للمنعطفات إلى 23 وسيزيد طول الحلبة من 5.565 كلم إلى 5.607 كلم.

وقالت لي نغوك تشي الرئيسة التنفيذية لشركة جائزة فيتنام الكبرى أنّ التغييرات جاءت استجابة لطلب "فيا" والفورمولا واحد.

وقالت حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "غيّرنا المنعطفين الـ 22 والـ 23 قليلًا. إنّها حلبة شوارع وعليك ملاءمتها مع الظروف الجغرافيّة للمنطقة، والتأكّد من أنّها توفي بجميع متطلّبات فيا والفورمولا واحد".

وأضافت: "عملنا عن قرب مع فيا والفورمولا واحد للتأكّد من أنّ كلّ شيء يضمن سلامة مثاليّة للسائقين، مع تقديم منعطفات حماسيّة تسمح في ذات الوقت للسائقين بإظهار مهاراتهم".

وأكملت: "سيظهر شكل الحلبة الجديد قريبًا جدًا، وسيرى الجميع أنّ التغيير طفيف، لكنّه يُضيف منعطفًا آخر إلى الحلبة وليس مختلفًا كثيرًا. لكنّه آمن، وذلك هو الأمر الأكثر أهميّة".

كما أكّدت تشي أنّ كلّ الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المُحدّد: "نتواجد بالكامل ضمن الجدول الزمنيّ والتقدّم الذي حقّقناه كان جيّدًا. سينتهي العمل منها في نهاية هذا العام".

وأكمل: "سيشمل جزءٌ منها الشوارع الحاليّة والجزء الآخر سيتمّ بناؤه من الصفر، والقسم المبنيّ حديثًا أُنجز بالفعل".

واختتمت بالقول: "نضع الآن طبقة الأسفلت على كلتا المنطقتين. هناك الكثير من الطبقات التي يجب وضعها ونتوقّع الانتهاء من ذلك بحلول نهاية هذا العام".

يُشار إلى أنّ فيتنام من المنتظر أن تستضيف سباقها الأوّل في الخامس من أبريل/نيسان في العام المقبل.

العمل على حلبة هانوي للفورمولا واحد

العمل على حلبة هانوي للفورمولا واحد

تصوير: مجموعة سبورتس ماركتينغ

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