"فيا": 10 حالات كورونا لن تُوقف سباق فورمولا واحد

تمّ إلغاء جائزة أستراليا الكبرى قبل ساعتين من موعد انطلاق التجارب الحرّة الأولى بعد ثبوت إصابة أحد موظّفي مكلارين بفيروس "كوفيد-19".

وتمّ تأجيل أو ألغاء السباقات التسعة التالية، قبل أن تعتمد البطولة خطّة "منطقة حيويّة" في الأحداث من أجل بدء الموسم في النمسا مطلع يوليو.

وعقدت "فيا" هذا الأسبوع اجتماعًا للتباحث في بروتوكولات تنظيم حدث، حيث ستتضمّن الخطط إجراء تحاليل لكلّ الأطقم في البادوك مرّة كلّ يومين.

وقال جيرار سايان رئيس اللجنة الطبيّة في "فيا" أنّه واثقٌ من أنّ أيّة تحاليل إيجابيّة للفيروس قد يتمّ التعامل معها بطريقة تسمح بتفادي إلغاء السباق مثلما حدث في أستراليا.

وقال سايان لقناة "سكاي سبورت اف1": "أعتقد بأنّ الوضع مختلفٌ قليلًا بين ملبورن والآن، كون المعرفة بالفيروس مختلفة. من الممكن منع أو توقّع الكثير من الأشياء".

وأضاف: "لو كانت لدينا 10 حالات إيجابيّة حاملة للفيروس، فمن الممكن إدارة الوضع بشكل مثالي عبر مسارٍ خاص بالحالات الإيجابيّة، لا مشكلة في ذلك من الناحية الطبيّة".

لكنّ سايان اعترف بأنّه ستكون هناك عواقب أوسع على صعيد النظرة إلى الفورمولا واحد في حال كان هناك عدد حالات إصابة مرتفع، وهو ما قد يُجبر صُنّاع القرار على الإقدام على بعض الإجراءات.

وقال: "على صعيد العواقب الرياضيّة والإعلاميّة فإنّ الوضع مختلف. علينا محاولة توقّع ذلك، ومعرفة الخطّ الرفيع الذي يُصبح من المستحيل المواصلة بعده".

وأضاف: "لكنّني لا أعتقد بأنّ هناك مشكلة بالنسبة لنا الآن".

من جانبه قال جان تود رئيس "فيا" أنّه حريصٌ على تفادي تكرار الأحداث التي وقعت في أستراليا.

وقال: "نريد التأكّد من وصولنا إلى الحدث الأوّل من روزنامة 2020، لا نريد مواجهة وضعٍ غير مسبوقٍ آخر. يعمل خبراؤنا على ذلك".

وسينطلق موسم الفورمولا واحد بسباقَين متتالين في النمسا في 5 و12 يوليو، لتنتهي بذلك فترة 7 أشهر من دون أيّ جائزة كبرى.

ولا تزال الفورمولا واحد تُخطّط لإقامة ما بين 15 و18 سباقًا هذا العام، على أن ينتهي الموسم في منتصف ديسمبر المقبل.