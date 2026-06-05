بات هناك موعد نهائي يقترب بسرعة لاعتماد القوانين النهائية لوحدات الطاقة الخاصة بموسم 2027 في الفورمولا 1. ويمارس كل من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وليبرتي ميديا ضغوطًا قوية على مصنعي المحركات الحاليين للتوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، مع استهداف التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى بين 12 و14 يونيو.

ويأمل الاتحاد الدولي للسيارات في تعديل قوانين المحركات لعام 2027 والابتعاد عن التوزيع الحالي الذي يقترب من نسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية وطاقة الاحتراق الداخلي، والذي تم اعتماده هذا الموسم.

لكن الاتحاد لم ينظر بإيجابية إلى التغيير المفاجئ في موقف فيراري وآودي. فقد غير المصنعان موقفهما بعد أيام قليلة فقط من الاجتماع الذي سبق جائزة كندا الكبرى، والذي بدا خلاله أن جميع مصنعي المحركات متفقون على ضرورة التدخل لتعديل وحدات الطاقة المستقبلية.

وخلال ذلك الاجتماع، قدم الاتحاد الدولي للسيارات مقترحًا واضحًا يقضي بزيادة تدفق الوقود بنسبة 14%، ما يؤدي إلى رفع قوة محرك الاحتراق الداخلي بمقدار 50 كيلوواط، مع خفض مساهمة الطاقة الكهربائية بمقدار 50 كيلوواط في المقابل.

ووفقًا لتقديرات "فيا"، فإن الوصول إلى توزيع يبلغ 450 كيلوواط من محرك الاحتراق الداخلي و300 كيلوواط من نظام استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو-كي" كان سيتيح التخلص من مشاكل مثل "السوبر كليبينغ" والإدارة المفرطة للبطارية خلال لفة التصفيات.

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لكن عندما وصلت الفرق إلى مونتريال، لم يعد موقف آودي وفيراري كما كان قبل أسبوع واحد فقط.

فقد أوضح المصنعان أن إجراء تعديل بهذا الحجم سيتطلب تدخلات كبيرة على وحدات الطاقة، مع ما يرافق ذلك من تبعات حتمية تتعلق بالموثوقية والتكاليف وإدارة العمل داخل الشركات.

وكان الخوف من فقدان المزايا التي يوفرها مشروع "إيه دي يو أو" - لتوفير فرص تطوير إضافية للمصنعين المتأخرين - أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التغيير في الموقف.

وخلال الأيام التي أعقبت جائزة كندا الكبرى وقبل عطلة نهاية أسبوع موناكو، بدأت تكتسب زخمًا فكرة بديلة يمكنها، على الأقل نظريًا، تحقيق نسبة 60-40 بين طاقة الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية من دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية على وحدات الطاقة التي وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من التطوير.

وفي الوقت نفسه، كانت لجنة الفورمولا 1 قد وافقت بالفعل على خفض مستويات الارتكازية في سيارات 2027.

وتدور المناقشات حول تقليل يتراوح بين 40 و50 نقطة من الارتكازية، بهدف تقليل مقاومة الهواء وخفض سرعات المنعطفات، بما يعزز فرص استعادة الطاقة.

ويُعتقد أن الجمع بين هذا الإجراء وزيادة محدودة في تدفق الوقود بنسبة 5% فقط قد يسمح بتقليص ظاهرة "الرفع والتوفير" بشكل كبير، من دون الحاجة إلى تعديلات واسعة على البنية الأساسية لوحدات الطاقة.

لكن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق أصبح محدودًا للغاية. فأيًا كان الاتجاه الذي سيتم اختياره، يجب حسمه بسرعة.

ويأمل كل من الاتحاد الدولي للسيارات وليبرتي ميديا في التوصل إلى موقف مشترك بحلول نهاية هذا الأسبوع، حتى يمكن تقديم الحزمة النهائية للموافقة عليها خلال جائزة إسبانيا الكبرى.