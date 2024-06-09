فيا: وضع "اكس" منخفض الجرّ سيتمّ تفعيله من قبل السائقين في 2026

تم الكشف عن الخطوط العريضة الرئيسية لقوانين الفورمولا 1 لعام 2026 لوسائل الإعلام يوم الخميس، ومع ذلك تبين أن العديد من فرق الفورمولا 1 كانت قلقة بشأن بعض جوانب مسودة القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق أنظمة الانسيابيّة الهوائية النشطة.

إذ كان من غير الواضح في البداية ما إذا كان تفعيل وضع "اكس" حيث تدخل الأجنحة الأمامية والخلفية في حالة منخفضة الجر على خطوطٍ مستقيمة محددة، سيكون تحت سيطرة السائق أو يتم تطبيقه تلقائيًا خلال السباق.

وضمن مؤتمر صحفي يوم السبت، أوضح يان مونشو، المدير الفني للسيارات ذات المقعد الأحادي في "فيا"، أنه من المنطقي افتراض نفس طريقة التطبيق المستخدمة حاليًا مع الـ دي آر اس، حيث يتم تطبيقها بواسطة السائق من خلال زر على المقود.

وقال مونشو: "كل هذا لا يزال قيد المناقشة مع الفرق. ليس كأننا وصفنا كل تفاصيل كيفية ومتى يتم التفعيل بشكل كامل. الخط العام الذي سنتبعه مشابه لدي آر اس. إذ تحتاج الآن إلى تحقيق شروط معينة من حيث المسافة أو زمن اللفة إلى السيارة أمامك عند نقطة معينة، ثم يمكن للسائق تفعيله".

وأضاف: "لكن السائق هو من يضغط على الزر ويُفعّل الـ دي آر اس، وأيضًا يغلقه. نعتقد أن النهج لوضع اكس سيكون بالضبط نفسه. تتحقق بعض الشروط مثل التسارع الجانبي المنخفض جدًا أو عدم وجوده، مما يعني فعليًا الخروج من المنعطف. إذا تم استيفاء هذه الشروط، سيضغط السائق على [الزر] ولن يكون ذلك تلقائيًا".

الأنظمة الانسيابيّة النشطة للفورمولا 1 الصورة من قبل: فيا

وأكمل: "ثم سينفتح الـ دي آر اس والجناح الأمامي للوصول إلى حالة منخفضة الجر. وقبل فترة وجيزة من وصوله إلى منطقة الكبح، سيقوم بإلغاء تفعيله. وإذا لم يفعل، فسيتم التأكد من إلغائه".

وأوضح مونشو أنّ تداعيات السلامة ستُنقل أيضًا من تقديم الـ دي آر اس، وأن "فيا" ستتخذ نهجًا "صارمًا" لضمان أن المخاطر التي يتم تقديمها تكون في حدها الأدنى.

فمع توقع ارتفاع السرعات القصوى بشكل كبير بفضل تقليل الجر الناتج عن وضع اكس، يجب ضمان أن السائق لن يكون عالقًا في هذا الوضع عندما يأتي إلى الكبح للمنعطفات.

لولا ذلك قد يؤدي هذا إلى عدم تمكن السائقين من التباطؤ من سرعات تتجاوز 350 كم/س، مما يؤدي إلى حوادث عالية السرعة.

وقال المدير الفني السابق لفريق ساوبر: "النهج في تحليل الأعطال الذي قد يتعرض له النظام، سيكون خاضعًا لنفس النهج الذي تم اتباعه في الماضي مع الـ دي آر اس".

ثمّ تابع: "وسنتبع نفس النهج الصارم للغاية، لضمان أن النظام، بمجرد نشره لأول مرة خلال الاختبار الشتوي، سيقوم بما يُفترض أن يقوم به ولن يكون عرضة لمشاكل الموثوقية المستمرة أو الأسوأ من ذلك، السلامة".