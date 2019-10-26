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الاتّجاه إلى إلغاء المجموعة الاستراتيجيّة ولجنة الفورمولا واحد في 2021

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الاتّجاه إلى إلغاء المجموعة الاستراتيجيّة ولجنة الفورمولا واحد في 2021
26-10-2019

تتّجه الفورمولا واحد للتخلّي عن المجموعة الاستراتيجيّة ولجنة الفورمولا واحد – إلى جانب الحاجة للإجماع بشأن تغييرات القوانين – في 2021 وتعويضها جميعًا بإجراءات جديدة بالكامل.

بالنظر إلى هيكليّة الحوكمة الحاليّة في الفورمولا واحد فإنّ تغييرات القوانين والأفكار الجديدة يجب أن تحصل أوّلًا على موافقة المجموعة الاستراتيجيّة قبل نقلها إلى لجنة الفورمولا واحد ومن ثمّ إلى "فيا" لتُصادق عليها.

وتتضمّن المجموعة الاستراتيجيّة كلًا من "فيا" وممثّلين عن الفورمولا واحد، إلى جانب فيراري، وريد بُل، ومكلارين، ومرسيدس وويليامز والفريق الآخر صاحب المركز الأفضل في بطولة العام الماضي، وهو رينو حاليًا.

ويملك كلٌ من تلك الفرق صوتًا، بينما تملك "فيا" والفورمولا واحد ستّة  أصوات بينهما. ويُمكن للفرق المتبقية حضور اجتماعات المجموعة الاستراتيجيّة، لكن ليس لها أيّ تأثيرٍ إلّا في لجنة الفورمولا واحد التي يُمكن فيها لأطراف أخرى – مثل مروّجي السباقات – الحضور.

وكجزء من التغييرات الواسعة النطاق لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، تتّجه عمليّة الحوكمة نحو التغيير هي الأخرى.

إذ في حين أنّه لم تتمّ المصادقة على ذلك بعد، فإنّ الخطّة تقضي باعتماد مجموعة واحدة مكوّنة من 30 عضوًا تكون مسؤولة عن صُنع القوانين في الفورمولا واحد، وذلك لتبسيط المسألة.

وسيكون لـ "فيا" والفورمولا واحد 10 ممثّلين لكلٍ منهما، إلى جانب الفرق العشرة.

وعلى عكس الهيكل الحاليّ، فإنّ الإجماع لن يكون ضروريًا للتصويت على التغييرات المتأخّرة للموسم الحالي بعد الأوّل من مايو/أيار.

عوضًا عن ذلك سيكون أيّ تغيير بحاجة إلى إجماع الأغلبيّة، أي 28 من أصل 30 صوتًا من أجل الموافقة.

كما ستكون أغلبيّة أقلّ تبلغ 25 صوتًا مخصّصة للقرارات المتعلّقة بالموسم التالي، أو الحالي في حال تمّ التصويت قبل الأوّل من مايو/أيار.

وكان النظام الحالي الخاص بالمجموعة الاستراتيجيّة محلّ انتقادات ونزاعات، حيث دائمًا ما اعتبرت الفرق أنّها لا تتمتّع بصوت مسموعٍ في تغييرات القوانين.

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