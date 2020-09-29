"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

عبّر جميع السائقين عن آرائهم ضمن اجتماع مساء الجمعة في سوتشي للتباحث في الحادث والظروف المحيطة به.

وكان الموعد الأقصى لإطفاء أضواء سيارة الأمان للإعلان عن خروجها الموضوع الأبرز، إلى جانب الموقع المتأخّر لخطّ التدقيق على حلبة موجيللو.

واتّفق الجميع على أنّ المحادثات كانت مثمرة، واتّفقت جميع الأطراف على أنّ تلك الظروف الخاصة لعبت دورًا في حادثة موجيللو.

وقال كارلوس ساينز الذي كان من بين ضحايا الحادث: "أشعر بأنّنا عالجنا النقاط الأساسيّة وقمنا بتوضيح كلّ شيء مع بقيّة السائقين وفيا. أعتقد بأنّنا توصّلنا إلى بعض الاستنتاجات الجيّدة".

وأضاف: "سيتعاون السائقون و’فيا’ من أجل التأكّد من عدم تكرار ذات الوضع مجدّدًا. أنا سعيدٌ جدًا في الحقيقة بهذه المحادثة التي عقدناها جميعًا وكذلك النتائج".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ما حدث تشكيلة من بعض أخطاء السائقين، وربّما تأثير سيارة الأمان كذلك. كما أنّ موجيللو حلبة فريدة جدًا، وإعادة الانطلاقة مختلفة، ولن يتكرّر ذلك السيناريو على حلبة سوتشي مثلًا".

كما شاطره بيير غاسلي الرأي بأنّ المحادثات كانت إيجابيّة ومفيدة.

إذ قال: "تباحثنا في ذلك لفترة. أعتقد بأنّه قد تمّ الاستماع لجميع الآراء. كانت تلك الزيارة الأولى للفورمولا واحد إلى حلبة موجيللو. كان وضعًا فريدًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الجميع فهم ما حدث، وأنا سعيدٌ بما تمّ تناوله في المحادثات".