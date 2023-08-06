"فيا" والفورمولا واحد غير متفقتان بعد على السماح بانضمام فريق إضافي للبطولة

يرى بن سُليّم أنه من واجب "فيا" فتح الباب أمام عملية انضمام لفريق إضافي، حيث تسمح اتفاقية كونكورد الحالية بـ 12 فريقاً كحد أقصى، حيث شدد على أنه ينفذ القوانين المرعية في هذا الصدد.

وما زالت الهيئة الحاكمة تقيّم العروض التي تقدمت بها عدة فرق مهتمة بالمشاركة.

ولطالما شدّد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد على ضرورة أن يجلب انضمام فريق إضافي، قيمة واضحة للرياضة، وهو رأي كرره مدراء الفرق الحاليون، ويدعمه غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا.

حيث قال مافي في مقابلة مع "وول ستريت": "أعتقد أن هناك نوعاً من التوافق بين رأيي ورأي ستيفانو، لدينا 10 فرق رائعة ونحن متحمسون للغاية حيال ما سيقدمونه".

وأكمل: "هناك بروتوكولات لإضافة فريق جديد، لكن المستوى المطلوب مرتفع جداً. ومن غير الواضح ما سيقدمه الفريق الجديد من قيمة إضافية. هناك الكثير من التفاصيل المجهولة بين الفرق الحالية، حول ما سيعنيه انضمام فرق إضافي".

واسترسل: "خضنا مع ’فيا’ محادثات بناءة حول كل ذلك. هل نتفق حول كل شيء حالياً؟ كلا، نحن نناقش المسألة ونأمل التوصل لحل".

وشدد دومينيكالي على أنه سيتم التوصل لاتفاق مع "فيا" حول الفرق رقم 11، مشيراً إلى أن الجواب حول المسألة سيُحسم الشهر المقبل.

فقال: "بدأت ’فيا’ العمليات المطلوبة، بما لديهم من إمكانيات. ونحن ننتظر النتيجة النهائية. لكن كما هو الحال في كل نقاش، سنتوصل لاتفاق مشترك".

وأكمل: "سنحصل على النتيجة في وقت قصير جداً، جداً. ربما خلال شهر سبتمبر المقبل".

من جهة أخرى، أشار دومينيكالي إلى أن المفاوضات حول اتفاقية كونكورد التالية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، قد بدأت بالفعل.

فقال: "يمكنني القول اليوم، أن النقاشات تسير قدماً، لأن الزخم الحالي للرياضة رائع حقاً".

واختتم: "بالطبع، نحن لسنا على عجلة من أمرنا. لكن جميع الأمور تتجه نحو وجهة إيجابية".