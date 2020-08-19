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"فيا" واثقة من إمكانية تطبيق قانون تقييد ضبط المحرّكات في الفورمولا واحد

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"فيا" واثقة من إمكانية تطبيق قانون تقييد ضبط المحرّكات في الفورمولا واحد
19-08-2020

عبّر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد عن ثقته من أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سينجح في مراقبة تطبيق القيود المزمع اعتمادها على إعدادات المحرّكات المختلفة.

أُعلمت الفرق الأسبوع الماضي من خلال رسالة من "فيا" عن رغبة الأخيرة في اعتماد ضبطٍ واحد للمحرّك لاستخدامها في التصفيات والسباق، على أن يتمّ تفصيل ذلك ضمن توجيهٍ تقنيّ جديد سيتمّ إصداره قبل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الشهر الجاري.

ويهدف القانون الجديد إلى إيقاف الفرق عن استخدام إعدادات خاصة بالتصفيات يوم السبت، لكنّه سيحدّ كذلك من فرصة "خفض أداء المحرّكات" في السباقات لأسباب تتعلّق بالموثوقيّة.

وأوضحت الرسالة أنّ هذه التغييرات جاءت جزئيًا لمساعدة المراقبين على متابعة ما تقوم به الفرق على صعيد وحدات طاقتها، مُشيرةً إلى "مدى كثرة وتعقيد الإعدادات التي يتمّ استخدامها ما يزيد من صعوبة مهمّة "فيا" في متابعة امتثال الفرق لقوانين وحدات الطاقة في اللحظات الحاسمة من كلّ حدث".

وذكرت الرسالة المادة 27.1 من اللوائح الرياضيّة التي تنصّ على أنّ على السائقين قيادة السيارات لوحدهم من دون مساعدة، وتنصّ أيضاً على أنّ "تغييرات إعدادات محرّك الاحتراق الداخليّ الحاليّة قد تعني أنّ السائق لا يقود السيارة وحده من دون مساعدة".

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ويعتقد ماسي بأنّ "فيا" قد تنجح في فرض القيود، بالرغم من الموارد الضخمة التي يملكها المصنّعون الأربعة.

وقال: "أعتقد بأنّنا واثقون للغاية من ذلك، لولا ذلك لما سلكنا هذا الطريق الذي اخترناه".

وأضاف: "أعلم أنّ الفريق التقنيّ بذل مجهودًا كبيرًا على وجه الخصوص للعمل على هذا الجانب، كما أنّه استشار المصنّعين الأربعة للحصول على آرائهم في ذلك".

وأكمل: "نحن واثقون قدر الإمكان في الوقت الحاضر، لولا ذلك لما سلكنا هذا الطريق".

وأردف: "أعتقد بأنّ الراحل تشارلي وايتينغ كان يقول: لدينا فريقٌ تقنيٌ من 10 موظّفين، وتضيف 1000 موظّفي من كلّ مُصنّعٍ من مُصنّعي وحدات الطاقة".

ثمّ تابع: "لكن كلّا، نحن واثقون، لولا ذلك لما اتّبعنا هذا الدرب للتدقيق في المسألة".

وفي ما يتعلّق بموعد تطبيق هذا القرار، قال ماسي: "يُهدف إلى إصدار التوجيه التقنيّ المتعلّق بإعدادات المحرّكات قبل سباق سبا".

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