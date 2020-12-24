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"فيا" واثقة من إقامة رالي مونتي كارلو

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"فيا" واثقة من إقامة رالي مونتي كارلو

عبّر إيف ماتون مدير الراليات في الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" عن ثقته في إقامة الجولة الافتتاحيّة لموسم "دبليو آر سي" في مونتي كارلو بالرغم من الموجة الثانية لفيروس كورونا في القارة الأوروبيّة.

من المفترض أن يُقام رالي مونتي كارلو بين 21 و24 يناير المقبل ليكون باكورة راليات موسم 2021.

وفي ظلّ القيود الحاليّة التي فرضتها الحكومة الفرنسيّة، فقد قرّر نادي سيارات موناكو المُنظّم للرالي إلغاء حصّة التدريب "شيكداون" التي كان من المقرّر إقامتها صباح الخميس، إلى جانب مرحلة "سان أبولينير" من مجريات السبت.

يأتي ذلك بعد أن تمّ الإعلان الأسبوع الماضي عن إلغاء رالي السويد دفعة واحدة بعد أن كان من المقرّر إقامته في فبراير المقبل.

وقال ماتون المدير السابق لفريق سيتروين: "لا توجد أيّة ضمانات بسبب فيروس كورونا. لكن يُمكننا أن نعبّر عن ثقتنا في إقامة رالي مونتي كارلو في الوقت الحاضر".

وأضاف: "بالطبع ستكون هناك قيود وتغييرات، لكن إن كان بوسعنا إقامة حدث هكذا، فيُمكننا إقامة المزيد من الأحداث في بقيّة العام، بالرغم من أنّه من الواضح أنّنا محبطون لإلغاء رالي السويد".

وأردف: "أخذنا بالحسبان مختلف القيود إلى جانب عدم إقامة أيّة أحداث خارج القارة الأوروبيّة خلال النصفّ الأوّل من العام، وقلّصنا عدد الأحداث تماشيًا مع الوضع الحالي الذي يُواجهه المصنّعون كونهم يعملون على تطوير سيارات 2022 الجديدة".

وكان المجلس العالمي لرياضة السيارات قد صادق الأسبوع الماضي على توصية لتقديم ألقاب الفرق، والسائقين والملّاحين إلّا في حال خوض نصف الراليات الـ 12 على الأقلّ. ولضمان حدوث ذلك فقد أُدرجت ستّة راليات في قائمة احتياطيّة للعام المقبل، بما فيها رالي مونزا.

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