فيا: هيمنة ثلاثة فرق على منافسات اللقب "لم تكن غير متوقعة"

هيمنت ريد بُل، فيراري ومرسيدس بشكل شبه كامل على مراكز منصات التتويج طوال موسم 2022 المنصرم.

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين الوحيد من خارج تلك الفرق الذي أحرز منصة تتويج في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

لكن نيكولاس تومبازيس المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي لدى "فيا" يرى بأن تاريخ الفورمولا واحد يُظهر تكرار مثل هذه الحالات عندما تتغير القوانين، وأن الزمن كفيل بتقريب الفرق من بعضها البعض بشكل أكبر.

وحين سُئِل عن رأيه بتحقيق سائق واحد فقط خارج فرق الصدارة لمنصة تتويج طوال الموسم، ردّ تومبازيس: "لم يكن ذلك غير متوقع. تأثيرات سقف القوانين تستغرق بعض السنوات كي تظهر".

وأكمل: "في البداية، ستستفيد الفرق التي نجحت بالتأقلم بشكل أفضل مع القوانين ووجدت الحلول الأكثر نجاحاً وعلى الأغلب سيتواصل الأمر للموسم التالي. وهذه هي نتيجة لأول عامٍ من القوانين الجديدة".

ويرى تومبازيس أن الفارق بين الفرق الثلاثة الأولى وبقية الفرق كان أقل من المتوقع، لهذا السبب فإنه غير قلق على الإطلاق حيال وضع المنافسات العام.

فقال: "فيما يتعلق بكونه أول موسم من القوانين الجديدة، فإن الفارق كان قليلاً للغاية. لو كان الفارق بهذه النسبة ونحن في العام الخامس، حينها نعم كنت لأقلق، لكننا ما زلنا في العام الأول".

وأردف: "لو نظرنا لأول عام من القوانين الجديدة في مواسم 2014 أو 2009، أو حتى 1998، أعتقد أن المواسم الثلاثة الأولى شهدت فوارق كبيرة. لكننا لم نشهد مثلها في الموسم المنصرم".

شارل لوكلير، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولانس سترول، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

وكرر تومبازيس أفكار روس برون الذي صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخراً أن القوانين تحتاج لعام إضافي كي تظهر تأثيراتها الإيجابية.

فقال: "في 2009، مع القوانين الجديدة، فريقان أو ثلاثة فقط تأقلمت تماماً بينما عانى البقية ومن بينها فرق كبيرة. لذا أعتقد أننا بحاجة لعام إضافي".

واختتم: "كل ما نقوم به حالياً يجري ضمن سياق الحفاظ على جودة المنافسات، وتقريبها. لذا هناك الكثير من الأمور التي تسير في الاتجاه الإيجابي وأنا متفائل".