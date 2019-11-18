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فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل

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فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل
18-11-2019

تمت معاقبة لويس هاميلتون سائق مرسيدس من قبل حكّام السباق عقب حادثته مع أليكسندر ألبون خلال اللفة ما قبل الأخيرة من سباق إنترلاغوس، خلال محاولته تجاوز سائق ريد بُل.

تمّ استدعاء هاميلتون للمثول أمام الحكّام بعد أن قرروا الاستماع لأقوال كلا السائقين، ما يمنح الفرصة لبطل العالم كي يشرح موقفه، بدلاً من مجرد تطبيق عقوبة بشكل مباشر.

ذلك القرار كان يعني تحقيق هاميلتون لمنصة التتويج بالمركز الثالث على المسار، بينما لم يحظَ كارلوس ساينز الابن - الذي ورث المركز الثالث بعد عقوبة سائق مرسيدس - بفرصة الوقوف على منصة التتويج.

وتتعارض هذه الحادثة مع حادثتين مماثلتين حصلتا في آخر السباق كان دانييل كفيات موجوداً في كلتيهما: المكسيك والولايات المتحدة، حين تمت معاقبة الروسي بعد نهاية السباق من دون سماع وجهة نظره.

لكن، وحتى قبل استدعاء البريطاني، اعترف هاميلتون بتحمله المسؤولية كاملة عما حصل خلال الحادثة.

نتيجة لذلك، وبالرغم من استدعائه، لم يمثل هاميلتون أمام الحكام، وبدلاً من ذلك مرّر رون ميدوز المدير الرياضي لدى مرسيدس رسالة مفادها باعتراف سائقه بخطئه في الحادثة، ليتلقى عقوبة خمس ثوانٍ.

"كانوا سيجرون تحقيقاً بعد السباق، لذا قاموا باستدعاء كلا السائقين. لكن الفريق اعترف بالخطأ (خطأ هاميلتون)" قال مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة.

وأكمل: "قالوا: ’لا داعي للاستدعاء، لويس اعترف بمسؤوليته’، وهذا كل شيء".

وتابع: "حصل تحقيق، لكنك تحقق، ومن ثم يأتي الفريق ويقول ’لقد ارتكبنا الخطأ’ ما يجعل منه تحقيقاً سهلاً جداً!".

بالمقابل، اعترف ماسي أن الحكام كانوا في وضع صعب، إذ أرادوا منح هاميلتون فرصةً في المسألة نظراً لأن المركز الثالث كان على المحكّ، لكنّ الوقت كان يسير مع ضرورة وضع السائق الصحيح على منصة التتويج بقرار سريع.

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