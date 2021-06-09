"فيا": نوريس كان ليتلقى عقوبة أقسى لخرق قوانين العلم الأحمر

تلقّى نوريس عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق أذربيجان بعد فشله في دخول خطّ الحظائر عند رفع العلم الأحمر خلال القسم الأوّل من التصفيات.

كما تلقّى نوريس ثلاث نقاط عقوبة على رخصة قيادته ليرتفع رصيده إلى 8 في فترة الـ 12 شهرًا.

وبدا سائق مكلارين منزعجًا من العقوبة واصفًا إيّاها بغير المنصفة وشعر بأنّه قام بكلّ شيء على أكثر مستوى آمنٍ، وأنّ هناك حاجة للمرونة في هكذا وضع.

لكنّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قال أنّه كان من الواضح أنّ عليه الدخول إلى خطّ الحظائر فور رفع العلم الأحمر.

وقال الأسترالي: "من الكارتينغ وصولًا إلى الفورمولا واحد فعندما يُرفع العلم الأحمر فإنّ شيئًا واحدًا عليك فعله: الإبطاء ودخول خطّ الحظائر فورًا".

وأضاف: "لا يوجد شيء ضبابيٌ في ذلك منذ أن تكون بعمر ستّ سنوات في الكارتينغ وصولًا إلى الفورمولا واحد".

وأكمل: "ينطبق ذلك على جميع الحلبات حول العالم".

وأشارت وثيقة التحكيم الأوليّة إلى أنّه عادة تطبّق عقوبة خسارة 5 مراكز في هكذا حالة، لكن تمّ تقليصها إلى ثلاثة لأنّ نوريس كان قريبًا جدًا من مدخل خطّ الحظائر، ما قلّص وقت استجابته.

وقال ماسي في هذا الصدد: "بالنظر إلى نقاط العقوبة والعقوبة نفسها، فمن الواضح أنّ المراقبين طبّقوا العقوبات التي اعتبروها مناسبة للواقعة".

وأضاف: "أجل لديهم مبدأ توجيهي لاتّباعه، لكن في تلك الظروف فقد اعتبروا أنّه من المناسب عدم تطبيقها بالكامل بالنظر إلى الظروف المحيطة".

وأكمل: "لكن في ما يتعلّق بنقاط العقوبة على رخصة قيادته فقد شعروا بأنّها مناسبة بالنظر إلى أنّه خرقٌ لقوانين العلم الأحمر".