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فيا: من الخطأ "معاقبة" ريد بُل على هيمنتها في الفورمولا واحد

قال محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه سيكون من الخاطئ "معاقبة" ريد بُل على نجاحاتها في الفورمولا واحد، حتى وإن كان ذلك يعني انزعاج المتابعين جرّاء هيمنتها على مقدرات البطولة.

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أحرزت ريد بُل فريق ماكس فيرستابن الفوز بجميع السباقات حتى الآن ما عدا سباقاً واحداً، حيث حُسم لقبا المصنعين والسائقين بالفعل مع بقاء عدة سباقات على نهاية الموسم.

ويبدو أن شدة الهيمنة التي أظهرتها العلامة النمساوية قد لعبت دوراً في انزعاج المتابعين وانخفاض اهتمامهم بمجريات المنافسات وهذا ما بدا بشكل واضح عبر انخفاض تفاعلهم ضمن منصات التواصل الاجتماعي.

ونتيجة لذلك، تصاعدت النداءات حيال ضرورة التدخل لمحاولة معادلة مستويات المنافسة للموسم المقبل.

لكن وبينما يبدو بن سُليّم منفتحاً على أية فكرة من شأنها تعزيز مستويات الحماسة، لكنه أكد على ضرورة العدل بين جميع المشاركين، مؤكداً أن "فيا" لن تتدخل لردع أي فريق بشكل متعمد فقط لأنه يقوم بعمل جيد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد مرت فترات هيمنة كثيرة: يمكننا تذكر حقبتي لويس هاميلتون ومايكل شوماخر".

وأكمل: "كيف نوقف ذلك؟ سيكون من القسوة والخطأ، أن نعاقب النجاح".

وأضاف: "أنا منفتح على الاقتراحات إن كانت تضمن العدل وبناء على رأي ديمقراطي، وليس فقط بهدف معاقبة ماكس وفريقه أو أي فريق آخر. كلنا آذان صاغية".

وأردف: "لكنني في نفس الخانة مثلكم (المتابعون). لا توجد طريقة كي تقوم ’فيا’ بمعاقبة النجاح، كما أن هيمنة أحد السائقين حصلت مرتين من قبل خلال عهدي".

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وبينما لن تتدخل "فيا" بأية طريقة للتلاعب بالمنافسات، لكنها تبحث في طرق بوسعها تحسين التجاوزات لموسم 2025.

خاصة وأن معدلات تطوير الفرق طغت على المكاسب التي تم تحقيقها مع بداية حقبة قوانين المؤثرات الأرضية الحالية، ما يعني بأن السائقين بدؤوا يعانون مجدداً في محاولات التجاوز.

ويدرك بن سُليّم أن الفرق تدفع باتجاه إجبار "فيا" على التدخل، لكنه رغم ذلك، لا يراه أمراً سلبياً.

فقال: "الفرق تزداد ذكاء في كيفية عملها، لكن علينا أن نكون أذكى منهم!".

وأكمل: "من الجيد أنهم يبقوننا متأهبين. وإلا كنا لنتكاسل ونبتعد عن الإبداع من دون وجود تحديات".

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